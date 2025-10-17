La Yuasa teme la battuta della Lube. Marchisio: "C’è da farsi il segno della croce"

A tre giorni dall’insolito debutto di lunedì in SuperLega, abbiamo anticipato il derby Lube-Yuasa chiacchierando con Andrea Marchisio. Il libero classe 1990 è al terzo anno a Grottazzolina e dal 2017 al 2022 è stato biancorosso, vice di due fenomeni come Grebennikov prima e Balaso poi. Una riserva di lusso perché, quando impiegato (anche come ricevitore al posto di Leal), "Ciccio" ha sempre fornito un contributo utile ed apprezzato.

Marchisio, la vittoria domenica a Jesi ha aumentato le vostre speranze di riuscire a fare il colpaccio o crede che sarà tutto diverso considerando che al PalaTriccoli sia Grottazzolina e Civitanova non erano al completo?

"Sono state tre le amichevoli pre-campionato disputate contro la Lube e mai le formazioni erano davvero al completo, lunedì sarà tutto diverso".

La prima giornata da sempre rappresenta un’incognita e riserva spesso brutte sorprese alle big...

"La storia insegna che all’esordio accadono risultati strani, speriamo sia così".

Lo scorso campionato due ko senza prendere un set: cosa ha in più la Yuasa stavolta?

"Abbiamo aggiunto giocatori di esperienza e in generale non possiamo che essere più maturi visto che un anno fa eravamo una matricola. Sono sicuro che sarà un campionato di ansia".

In che senso?

"Penso che fino all’ultima giornata, sia per le posizioni playoff che per la lotta salvezza, tutto sarà ancora da decidere".

Lunedì dovrà ricevere su servizi stile bordate: chi è più pericoloso tra specialisti come Bottolo e Poriya e altri butti ceffi dai 9 metri come Loeppky (in spolvero nel fondamentale questa estate) e Nikolov?

"C’è da farsi il segno della croce...e ci metto pure Boninfante. Sarebbe importante fare punto sul primo servizio, così da evitare che il rivale prenda ritmo. Poi se Bottolo ripete l’exploit della finale che diventa durissima".

A proposito dei Mondiali, cosa si prova a giocare nel campionato dei campioni del mondo? Visto che è un bis e che anche le ragazze hanno trionfato, nelle vostre mani c’è la possibilità di far crescere ancora di più questo sport cavalcando l’onda dei 2,8milioni di telespettatori di media su Rai2 durante i Mondiali. L’Italia è diventata paese di santi, poeti, navigatori e pallavolisti?

"Dobbiamo dire grazie alle due Nazionali, per me la SuperLega era già il top e ora diventa ancor più affascinante. Inoltre qui i giovani migliorano e diventano stelle, la Lube fa scuola".

Chiudendo proprio con la sua ex squadra, crede che la Lube potrà ripetere l’eccellente ultima stagione?

"Sì perchè c’è la mentalità vincente proprio nell’ambiente e anche l’anno scorso non partiva con i favori dei pronostici e poi ha vinto la Coppa Italia e giocato la finale scudetto".