Lagumdzija e Chinenyeze lasciano la Lube per il Fenerbahce, novità anche per Itas Trentino

Gara4 di oggi sarà l’ultima esibizione interna per Adis Lagumdzija e per Barthelemy Chinenyeze. Entrambi lasceranno la Lube, il primo in scadenza di contratto mentre il secondo aveva rinnovato il vincolo fino al 2027. Curiosamente entrambi rimarranno compagni con indosso però la nuova maglia del Fenerbahce, in Turchia.

Anche in casa Itas Trentino sono circolate indiscrezioni di mercato nei giorni della serie finale. Il quotidiano regionale l’Adige infatti ha scritto che due partenze sono ormai definite ed ha anticipato altrettanti innesti. A quanto pare con queste partite terminerà l’esperienza sulle Dolomiti per il centrale sloveno Kozamernik ed anche per l’opposto Rychlicki. Il primo dovrebbe addirittura emigrare in Giappone per giocare a Tokyo, mentre l’ex biancorosso (lussemburghese ma cittadino italiano dal 2022) dovrebbe sperimentare l’esperienza in Polonia.

In mezzo diventerebbe titolare Bartha e come opposto l’Itas si sarebbe assicurata Faure, il francese di Cisterna che nella SuperLega 2023-2024, al primo anno in Italia, è stato capocannoniere. Anzi da Cisterna verrebbe pure lo spagnolo Ramon, schiacciatore dotato di un ottimo servizio e capacità di equilibrare la ricezione. Da scoprire infine chi sarà il nuovo allenatore.

Andrea Scoppa