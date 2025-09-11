L’allenamento congiunto. La Cbf Balducci fa le prove. Buon test contro Altino

Finisce in parità (2-2) il primo test stagionale per la Cbf Balducci che al Fontescodella ha svolto un allenamento congiunto con la Tenaglia Abruzzo Altino, formazione di A2. Quattro i set disputati tra squadre in rodaggio con gli allenatori che hanno provato diversi sestetti nell’arco della partitella di allenamento: 2-2 il risultato finale (23-25, 25-15, 25-19, 24-26). Sono 13 i muri arancioneri contro i 7 abruzzesi, in parità gli attacchi, 38% di squadra per entrambe. Un test utile soprattutto, come normale in questa fase di preparazione pre-campionato, per valutare i progressi e trarre indicazioni sugli aspetti da migliorare. Sabato, inizio riscaldamento alle 15.30, si replica a Macerata stavolta con le pari categoria della Omag-MT San Giovanni in Marignano. Coach Lionetti sceglie in partenza Bonelli-Decortes, Clothier-Mazzon, Kokkonen-Piomboni, Caforio libero. "Oggi – osserva coach Valerio Lionetti al termine del test – è saltato agli occhi che siamo un cantiere ancora aperto: stiamo cercando i nostri ritmi e le nostre certezze, si è vista un po’ di mancanza di comunicazione, però è un aspetto che dovevamo mettere in conto e su cui dobbiamo lavorare, quindi abbiamo trovato il giusto spunto da curare nei prossimi giorni per arrivare ai successivi test un po’ più pronti sotto questo profilo. Dobbiamo poi riuscire a far funzionare meglio il gioco di squadra. È vero che abbiamo fatto forse relativamente poco gioco in questo periodo, quindi avremmo potuto aspettarcelo. Mi è piaciuta la reazione durante il test, perché abbiamo ruotato molto il sestetto e nonostante questo le ragazze sono cresciute piano piano durante l’arco dell’allenamento congiunto". Ecco l’opinione della giovane palleggiatrice Ilaria Batte. "Ho l’impressione che ci sia ancora tanto da migliorare, ma siamo sulla strada giusta. Sono contenta del lavoro svolto in palestra e della prospettiva che questa squadra può avere, le sensazioni sono positive". La schiacciatrice polacca Natasza Ornoch: "È stato divertente giocare in una posizione diversa. A volte forse è meglio non pensarci troppo. E non avevo così tanta esperienza come opposto, quindi è stato molto bello provare qualcosa di nuovo. È stata una bellissima opportunità".