L’Allianz Milano fissa l’obiettivo: "Ora vogliamo vincere un trofeo"

"Lights, Action, Power": questo il claim che guida la nuova stagione dell’Allianz Milano al suon di un ciak cinematografico. La prima scena è già in archivio, ovvero la vittoria al debutto nell’annata sportiva 2025/26 di Superlega, contro Valsa Group Modena. "Sviluppiamo la nuova pellicola", dice Fernando Kreling Cachopa (al momento out) nel video mostrato durante la presentazione del nuovo roster. "L’anno scorso – ha spiegato il numero uno del club Lucio Fusaro – ci siamo qualificati per l’ennesima volta per le coppe europee (giocheranno la Cev Challenge, ndr). Un anno fa abbiamo perso per un punto, al golden set, il match per andare in semifinale di Champions e ci siamo rimasti male. Questo è lo sport, insegna il bello e il brutto. Abbiamo ulteriormente ringiovanito la squadra: avevamo Kaziyski e Matteo Piano, di cui abbiamo ritirato la maglia nel corso di una festa che si meritava".

Parlando del presente e degli obiettivi, dice: "Vogliamo cominciare a vincere. Ci proveremo come sempre, vedremo come andrà. Il campionato è lungo e complicato. Più di ogni cosa ci riempie di soddisfazione la collaborazione con Allianz (con cui è stata rinnovata la partnership per altri tre anni), per quello che ci stimola a fare". Il gruppo rappresenterà la prima squadra, le giovanili maschili e per la prima volta pure quelle femminili. Inoltre, continueranno i progetti a sfondo sociale tramite la Fondazione Umana Mente. Quest’anno, come ci tiene a sottolineare Fusaro, verrà introdotto anche un nuovo progetto: "Con il CSI di Milano e Massimo Achini, nostro vicepresidente, abbiamo lanciato il "Club dei 30" una prosecuzione del percorso iniziato con Training for Future: ogni settimana una squadra milanese o dell’hinterland si allena nella nostra Academy con uno dei nostri campioni. I nostri giocatori oggi gareggiano per partecipare. Per trenta società lombarde abbiamo creato questo Club dei 30, con una maglia speciale, e organizzeremo un torneo, la Powervolley Cup".

Ora, dopo la presentazione ufficiale la mente va ai prossimi impegni. A dirigere in regia i milanesi ci sarà per un po’ Leonardo Barbanti, modenese che ha debuttato da titolare contro la formazione con cui è cresciuto, vincendo l’MVP. "È stato bello giocare in un palazzetto così caldo e pronto a sostenerci contro una squadra che mi ha formato. Prima dell’incontro ho chiesto a Cachopa se mi potesse aiutare: mi ha supportato e dato indicazioni. Non mi aspettavo di essere premiato, si sono allineati gli astri, non so se ricapiterà, mi godo il momento". Su cosa si può migliorare ha le idee chiare: "Soprattutto nella gestione degli errori e di certi palloni: è una squadra abbastanza giovane e siamo un gruppo affiatato. Penso si sia visto con Modena, non è facile rimontare. Il nostro carattere ci permetterà di compensare eventuali mancanze, tattiche e tecniche che però andremo a colmare nel corso della stagione".