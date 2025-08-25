L’altra Italia fa 31 e vola già agli ottavi

ITALIA 3 CUBA 0 (25-9; 25-8; 25-16)

ITALIA: Egonu 12, Nervini 6, Fahr 7, Orro 3, Sylla 7, Danesi 8, De Gennaro (L), Fersino, Sartori 2, Omoruyi 2, Giovannini 4, Antropova 4, Akrari 3. N.E. Cambi (L). All. Velasco

CUBA: Moreno 1, Martinez E. 5, Suarez 4, Madan 9, Tarin 2, Martinez D. 2, Sanchez (L), Grafort, De La Pena, Ferrer, James 2. N.E.: Kindelan, Garcia, Ruiz. All. Robinson Pupo

Arbitri: Sasiprapa e Ozan Cagi

Note: durata set 15’, 18’, 20’. Italia: a 6, bs 5, m 10, et 9. Cuba: a 1, bs 7, m 2, et 23.

A Bangkok, anche se onestamente non è che ci fossero tanti dubbi. Ma intanto le ragazze azzurre del volley hanno centrato la qualificazione alla seconda fase dei mondiali thailandesi, quella che le farà spostare da Phuket dove domani alle 12 contro il Belgio completeranno il girone cercando di chiudere al primo posto (per poi trovare agli ottavi presumibilmente la Germania dell’emiliano Bregoli).

Contro Cuba ieri è stata una passeggiata, primi due set in cui le caraibiche non sono arrivate neanche a dieci punti, nel terzo Velasco ha cambiato tutto il cambiabile per mettere in temperatura anche le ragazze che non giocano spesso, lasciando in campo solo Orro e De Gennaro, perché per precauzione la Cambi, lievemente acciaccata, era schierata con la maglia del secondo libero. Scelta di cui Velasco si è poi pentito scusandosi: "Le ragazze hanno giocato con una determinazione straordinaria, nel terzo set hanno avuto bisogno di qualche momento di assestamento perché non è mai facile subentrare quando la squadra iniziale fa così bene. Mi spiace solo non aver potuto dare più spazio a Fersino a cui non ho dato la maglia di secondo libero, ammetto il mio errore, perché avrebbe potuto giocare al posto di De Gennaro nel terzo set".

Domani contro il Belgio (che ha battuto la Slovacchia), poi gli ottavi a Bangkok. Intanto ieri Daniele Lavia è uscito dall’ospedale di Verona dopo l’operazione per l’infortunio avvenuto in sala pesi. L’intervento è andato bene, al suo posto De Giorgi ha convocato nel gruppo di quattro schiacciatori Sani.