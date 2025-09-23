L’altra metà del cielo è tutta azzurra. Basket, calcio, volley e tennis. Le ragazze hanno messo la freccia

L’altra metà del cielo se lo sta prendendo tutto. Tra poco non parleremo più di sorpasso delle atlete nei confronti dei colleghi maschi, ma di un vero dominio. Negli sport individuali il cambio nelle gerarchie è arrivato in modo graduale quanto inesorabile, in quelli di squadra l’accelerazione incontenibile negli ultimi due mesi ha parlato il linguaggio del terzo millennio, quello delle immagini. Perché (quasi) ogni volta l’Italia ha fatto selfie sul podio.

Hanno iniziato le ragazze del basket, nel viaggio partito da Bologna: le azzurre di Capobianco sono arrivate terze al Pireo, Atene, battendo nella finalina la Francia il 29 giugno dopo aver perso in semifinale contro il Belgio che avrebbe alzato il trofeo.

Un percorso molto simile a quello delle colleghe del calcio: sconfitte solo in semifinale ai supplementari dall’Inghilterra che poi avrebbe vinto il campionato Europeo, Girelli e compagne hanno comunque vinto la partita più importante, conquistando alla causa del calcio femminile il grande pubblico grazie a cuore e capacità tecniche. La loro è la missione più difficile, rispetto alle colleghe degli altri sport, perché se c’è un ambiente che risente di una cultura maschile e maschilista è quello del calcio. Era il 22 di luglio, cinque giorni dopo in Polonia l’Italvolley di Julio Velasco avrebbe vinto la seconda Nations League consecutiva sconfiggendo in finale il Brasile e allungando una striscia record di vittorie che non si sarebbe interrotta neanche al mondiale, iniziato un mese dopo in Thailandia e concluso con l’apoteosi nella finale contro la Turchia al tie-break, dopo le montagne russe emotive di una cavalcata pazzesca.

Il successo di Egonu, Sylla e compagnia assume un valore maggiore perché le ragazze del volley il loro sorpasso l’avevano già effettuato un anno fa a Parigi, vincendo quell’oro che i maschi hanno solo sfiorato nella storia (e a Parigi De Giorgi è arrivato terzo). Era il 7 settembre, sembra una vita fa.

Giusto il tempo di ricevere i giusti festeggiamenti e di accettare l’invito del presidente Mattarella che riceverà le azzurre del volley il prossimo 8 ottobre. Quanto ai maschi, domani Michieletto e compagni si giocheranno l’accesso alla semifinale del loro mondiale contro il Belgio, ma nella migliore delle ipotesi potranno pareggiare il bottino delle ragazze, non superarlo. E comunque sono i più vicini a non subire il sorpasso: gli azzurri del calcio rischiano di stare fuori dal terzo mondiale consecutivo, quelli del basket dovranno affrontare una rifondazione con il nuovo ct. Quelli del baseball stanno giocando in questi giorni il loro Europeo (ieri battuta la Grecia 9-4), e anche qui al massimo sarà pareggio perché le azzurre del softball il loro dominio continentale l’hanno sancito vincendo la finale contro l’Olanda per 4-3 a Praga.

L’altro giorno è toccato alle ragazze del tennis proseguire l’età dell’oro, seconda Billie Jean King cup consecutiva, la sesta assoluta (una volta si chiamava Fed Cup): anche Paolini, Cocciaretto ed Errani hanno dimostrato di saper unire gli sforzi come e meglio degli uomini (non che nel tennis ci possiamo lamentare, essendo bicampioni di Davis in carica).

In fondo il vero successo delle nostre nazionali femminili è quello: anche l’ultimo tabù ("le donne non sanno fare squadra come gli uomini") è stato abbattuto. Nella maggior parte dei casi con allenatori maschi in panchina.