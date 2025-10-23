Acquista il giornale
L’analisi del derby. Boninfante: "Lunedì giocati due set ad altissimo livello contro la Yuasa»

In casa biancorossa ha detto la sua anche un altro giovanissimo e figlio d’arte, il regista Mattia Boninfante. Il 2004...

di ANDREA SCOPPA
23 ottobre 2025
Boninfante premiato da Simona Sileoni

Boninfante premiato da Simona Sileoni

In casa biancorossa ha detto la sua anche un altro giovanissimo e figlio d’arte, il regista Mattia Boninfante. Il 2004 (Nikolov è 2003) lunedì prima del derby con la Yuasa ha ricevuto dalla presidentessa Simona Sileoni il Premio Badiali come migliore Under23 nella passata SuperLega. "Lo scorso anno è stato fondamentale per me e la squadra e si è chiuso con tanto entusiasmo. Lo stesso che ci portiamo dietro ora anche singolarmente. È stato emozionante ricevere il premio, che ovviamente condivido con tutti quelli che hanno lavorato con noi. Il campionato si è aperto con 3-1 nel derby e la soddisfazione corale di due set di livello altissimo. In SuperLega è difficile dominare una gara dall’inizio alla fine, infatti i rivali sono cresciuti nel terzo parziale, non c’è da meravigliarsi. La bravura del gruppo è stata quella di non fermarsi sugli errori, ma di guardare avanti riaccendendo la luce nel set successivo. Allo stesso modo – conclude il giovane Boninfante – ora che torniamo a Perugia non dobbiamo pensare all’impresa dello scorso anno, ma concentrarci su ciò che serve per giocare nel campo più difficile del circuito. Ci sarà da soffrire, anche lo scorso anno i Block Devils erano attrezzatissimi, con Dzavoronok ora hanno un’alternativa in più".

