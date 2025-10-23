L’analisi del derby. Boninfante: "Lunedì giocati due set ad altissimo livello contro la Yuasa»

In casa biancorossa ha detto la sua anche un altro giovanissimo e figlio d’arte, il regista Mattia Boninfante. Il 2004 (Nikolov è 2003) lunedì prima del derby con la Yuasa ha ricevuto dalla presidentessa Simona Sileoni il Premio Badiali come migliore Under23 nella passata SuperLega. "Lo scorso anno è stato fondamentale per me e la squadra e si è chiuso con tanto entusiasmo. Lo stesso che ci portiamo dietro ora anche singolarmente. È stato emozionante ricevere il premio, che ovviamente condivido con tutti quelli che hanno lavorato con noi. Il campionato si è aperto con 3-1 nel derby e la soddisfazione corale di due set di livello altissimo. In SuperLega è difficile dominare una gara dall’inizio alla fine, infatti i rivali sono cresciuti nel terzo parziale, non c’è da meravigliarsi. La bravura del gruppo è stata quella di non fermarsi sugli errori, ma di guardare avanti riaccendendo la luce nel set successivo. Allo stesso modo – conclude il giovane Boninfante – ora che torniamo a Perugia non dobbiamo pensare all’impresa dello scorso anno, ma concentrarci su ciò che serve per giocare nel campo più difficile del circuito. Ci sarà da soffrire, anche lo scorso anno i Block Devils erano attrezzatissimi, con Dzavoronok ora hanno un’alternativa in più".