L’analisi di capitan Balaso: "Lube, sei a buon punto"

L’ultimo punto firmato da Nikolov con un ace ha riportato la Lube al successo e ha suggellato la prima vittoria di prestigio. Il remake della finale scudetto è andato in archivio 3-1 per i biancorossi su un’Itas che era senza Lavia. Quell’ultimo siluro ha ribadito due importanti temi: in primis il nuovo status di Nikolov dopo un Mondiale da capocannoniere. Lo schiacciatore non ancora 22enne mercoledì ha sfoderato un’altra prova memorabile, con 29 punti ha sfiorato il record di 30 che aveva realizzato nella gara inaugurale contro Grottazzolina. Addirittura contro Trento non ha subito nemmeno un muro. L’altro aspetto riguarda invece la battuta perché con 8 ace la Lube si è confermata per la terza partita su tre più pericolosa degli avversari ed è al comando della SuperLega nel fondamentale grazie a tanti interpreti e non uno solo. Considerando quanto il servizio determini nella pallavolo, sembra proprio che sul mercato siano state fatte le scelte migliori. Tra i più positivi mercoledì sera e non è certo una novità, capitan Balaso.

Siamo solo all’inizio del campionato, ma che significato hanno questi due big match contro Perugia e Trento? "Che siamo già a buon punto – risponde Balaso – e dovremo mantenerlo e magari fare uno step in avanti".

L’impressione è che mai come quest’anno avete nel servizio l’arma per risolvere i momenti salienti o spostare l’inerzia: è d’accordo? "Vero. Sta a noi continuare a commettere pochi errori e trovare traiettorie pericolose".

Poi in attacco ci pensa un Nikolov potente e sfrontato… "La cosa incredibile è che dopo il Mondiale si tende ad essere stanchi, io ad esempio non mi sento al top, invece Alex è ancora mondiale in tutti i sensi".

Mercoledì per lei due-tre difese strepitose, fortuna invece che di Michieletto in battuta ce ne sono pochi… "E sì ha fatto un paio di ace su di me, quando va in serie diventa dura".

Stavolta però un compagno è stato più bravo di lei in fase difensiva: il salvataggio di Boninfante saltando i tabelloni pubblicitari e finendo in gradinata è stato eccezionale. Cosa ha pensato in quel momento? "Mattia è stato super e anche gli avversari ho visto che lo hanno applaudito. Non è stato bravo solo a crederci ma anche a coordinarsi per indirizzare la palla nel modo giusto".

Domenica ancora in casa contro Cisterna che ha appena mosso la classifica battendo Grottazzolina 3-2. Partita ben più semplice rispetto all’Itas? "Se vogliamo mantenere l’imbattibilità interna non possiamo sottovalutare nessuno. Se cali poi diventa difficile rialzarsi nel set e invece dobbiamo essere regolari".