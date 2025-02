L’annuncio. Il coach dell’Itas è il ct della Slovenia

Fabio Soli, tecnico dei campioni d’Europa dell’Itas Trentino, è stato annunciato dalla federazione slovena quale nuovo commissario tecnico. Il 45enne ha firmato un biennale e, a quanto si apprende, con opzione per rinnovarlo di altri due anni. succede al rumeno Gheorghe Cretu passato alla guida della Serbia. Al termine della stagione di club avrà impegni subito importanti con la nazionale perché a settembre ci saranno i Mondiali. Si terranno nelle Filippine dal 12 al 28, con una formula rivista rispetto al recente passato. Parteciperanno infatti 32 squadre, otto in più rispetto alle ultime edizioni, con 8 gironi da quattro compagini ciascuno. Le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta, senza la disputa di ulteriori gironi come accadeva in precedenza.