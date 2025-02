L’Atlantide non si ferma . Supera Macerata, la vetta è a un punto

A tre giornate dal termine della regular season parte in Serie A2 la volata per la conquista del primo posto. L’Atlantide è oggi seconda ad un solo punto da Prata. "Siamo ancora in corsa e ci crediamo - è la sintesi dello schiacciatore Roberto Cominetti - Adesso abbiamo una trasferta difficile su un campo caldo come Pineto che lotta per i playoff, mentre Prata ha un calendario magari più impegnativo, ma col vantaggio di giocare in casa le gare più toste". Fa eccezione la sfida di domenica, che porterà i friulani ad Aversa, squadra che si sta specializzando nel ruolo di ammazzagrandi. Potrebbe essere proprio il prossimo turno a fornire indicazioni preziose in vista dello sprint che la squadra di Zambonardi, nonostante l’assenza forzata di Bisset e al di là delle insidie proposte da rivali come Porto Viro e Cantù, è decisa a condurre vittoriosamente al traguardo. Luca Marinoni