L’atteso protagonista. Il bulgaro: "Bisogna vincere il derby. Spero di vedere un palazzetto pieno»

La febbre da derby ha contagiato il miglior realizzatore dei Mondiali, lo schiacciatore bulgaro Alex Nikolov. L’atleta biancorosso scalpita per scendere in campo e vuole esordire con una prova importante nella gara d’apertura della regular season domani alle 20.30 all’Eurosuole Forum.

Nikolov, sarà Lube a tre schiacciatori (lui, Bottolo e Loeppky), stesso modulo adottato da Blengini come commissario tecnico della Bulgaria al Mondiale che avete chiuso con uno storico secondo posto. Possiamo aspettarci da lei una grandinata di punti (è stato capocannoniere iridato) come nelle Filippine?

"Sono contento che Chicco Blengini abbia valorizzato le mie doti in attacco nella Bulgaria, anche perché è quello che so fare meglio e voglio fare in biancorosso. Anche Giampaolo Medei mi darà ottime chance di spingere in fase offensiva. Un’opportunità che io e i compagni di reparto vogliamo sfruttare".

Le si illuminano gli occhi quando parla della Lube. Prova riconoscenza?

"A questo club, alla proprietà, ai dirigenti e allo staff devo tantissimo. La società ha subito creduto in me dopo l’esperienza nei campionati universitari degli States. Quando scendo in campo voglio fare qualcosa di importante per ripagare la fiducia di questa squadra, che sono fiero di rappresentare, e degli splendidi tifosi che ci caricano a ogni partita dandoci lo slancio per vincere".

Che rapporto ha con il derby delle Marche?

"Se qualcuno pensa che un bulgaro della Lube non senta la sfida con una rivale marchigiana come Grottazzolina (i fermani hanno due compagni di nazionale di Alex, Tatarov e Petkov ndc) si sbaglia di grosso! Un derby è sempre un derby a qualsiasi latitudine e indipendentemente dal paese di nascita. Partite così vanno onorate e vinte. Non vedo l’ora che arrivi il fischio d’inizio, spero di vedere tante maglie rosse a incitarci sugli spalti".

