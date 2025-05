Le altre mosse del club maceratese. Una giovane promessa alla corte di Lionetti a un passo la palleggiatrice Batte, ex Trento

Manca solo l’annuncio della Cbf Balducci anche per l’arrivo della palleggiatrice Ilaria Batte, classe 2005 e alta 185 cm. La giovane nell’ultima stagione è stata a Trento, avversaria della Cbf Balducci nella semifinale playoff, e ha fatto parte nelle due precedenti annate del Club Italia. Con il suo arrivo è definito il reparto delle palleggiatrici dove c’è la confermata Asia Bonelli, al secondo anno a Macerata. Manca ancora una pedina per completare le centrali, nel frattempo alla confermata Alessia Mazzon si aggiungeranno due giocatori per le quali si attende l’annuncio della società: si tratta della nazionale argentina Bianca Farriol, classe 2001 e alta 187 cm, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Olympiakos, della statunitense Emma Scarlett Clothier, classe 2001 e alta 188 cm, che nell’ultimo campionato ha giocato in Germania con il Dresden. L’opposta sarà la confermata Clara Decortes con coach Valerio Lionetti orientato a impiegare in questo ruolo come alternativa un’altra schiacciatrice, come del resto ha fatto nella vincente stagione di A2. Il libero Giulia Bresciani è stato confermato e nel contempo la Cbf Balducci si è assicurata Giorgia Caforio, al Messina nell’ultima stagione.

l. m.