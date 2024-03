LE ALTRE SFIDE. Trento e Perugia col piede giusto

Il mercoledì inaugurale dei playoff ha visto due blitz a tinte lombarde. Anche Milano infatti ha fatto sua gara1, espugnando Piacenza 2-3 in rimonta da 2-1. Pur senza Sbertoli (e con il neo acquisto Garcia non entrato) i campioni d’Italia di Trento hanno battuto 3-0 Modena, ok anche Perugia 3-1 su Verona. A differenza di questo primo atto, il secondo non si disputerà in contemporanea. L’appuntamento per le 8 più forti della penisola è per domenica, ma ad orari sfalsati. Si comincerà alle 16 con gara2 tra Modena e Trento, quindi alle 18 (e con diretta su Rai Sport) ecco il bis tra Monza e Civitanova. Alle 19 Milano contro Piacenza e per finire alle 20.30 Verona-Perugia, anche questa con diretta Rai Sport. Non sono stati ancora comunicati gli orari di gara3 dei quarti, ma è certo che si disputeranno domenica.