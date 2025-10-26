Le dichiarazioni della vigilia. Bottolo: "Bisogna essere perfetti per fare punti». Lorenzetti: "Noi dobbiamo essere più cinici»

Mattia Bottolo, il giustiziere di Perugia nella semifinale playoff, ha anticipato così l’ennesimo duello: "Il PalaBarton Energy è uno dei campi più duri ma anche uno dei più divertenti per il livello del gioco e per il grande agonismo che caratterizza i match. Noi abbiamo dei dolci ricordi, ma siamo alla vigilia di un nuovo capitolo. Per portare via punti da Perugia esiste un solo modo, essere perfetti. Non so dire se sia meglio incontrare la Sir subito o più avanti, ma il match darà indicazioni interessanti sullo stato di salute delle squadre in vista della Supercoppa. Il modulo a tre schiacciatori ci sta già dando delle soddisfazioni, anche se in attacco posso cavarmela ancor meglio". Prima dell’inizio del match Plotnytskyi ritirerà il premio assegnato dalla Lega Serie A per il miglior servizio e maggior numero di ace della scorsa stagione. Sempre prima del fischio di inizio sarà consegnato alla tifoseria bianconera il titolo per il pubblico più corretto d’Italia.

Angelo Lorenzetti, allenatore della Sir, si è espresso così alla vigilia: "Anche se giocare con un finto opposto è un qualcosa di diverso, e io stesso l’ho sperimentato nel corso degli anni, noi dobbiamo diventare più tecnici e più tattici. È una partita tecnicamente di alto livello e complicata perché la Lube nel giocare bene a pallavolo fa delle cose complicate da controbattere, in primis una quantità di battute ad una velocità notevole. Sopra una certa velocità ricevere vicino a rete non è facile e questo vuol dire giocare palloni diversi dalle palle veloci e aumentando la velocità aumentano anche gli errori: questo è un qualcosa che potrà accadere e che dobbiamo cercare di limitare. È complicato, ma è meglio che un match come questo arrivi all’inizio".

an. sc.