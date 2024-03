Le interviste. Breda: "Squadra viva. Ma sugli episodi... »

TERNI – E’ una sconfitta difficile da ammortizzare anche per Roberto Breda. "Non la ritengo una beffa – commenta il tecnico rossoverde – e al di là che resta una buona partita non dobbiamo dire che è il caso o la sfortuna, ma piuttosto che dobbiamo fare meglio certe cose. Peccato, perchè la prestazione è stata importante, con un secondo tempo fatto molto bene. Ci tenevamo a muovere la classifica, non ci siamo riusciti e dispiace. Dobbiamo pensare alle prossime nove partite. La squadra è viva, combatte e ha le idee chiare. Dobbiamo essere più determinanti negli episodi". Favilli preferito a Raimondo: "La scelta è per il tipo di gioco che ha il Pisa, per tenere di più il pallone e per i duelli, come accaduto a Reggio Emilia dove avevamo fatto una grande partita e Raimondo aveva poi segnato con gli spazi più ampi". Il percorso-salvezza. "Anche quest’anno vediamo che in Serie B non molla nessuno. Dovremo sudare e mantenere questo spirito, sapendo che siamo una squadra che gioca fino alla fine". Ancora una bella prova di Amatucci, in una Ternana con molti giovani: "Amatucci è arrivato quando abbiamo cambiato modulo e ha messo a disposizione molto bene le sue caratteristiche. Si sta meritando di giocare. A me non interessa l’età, ma che i calciatori siano bravi".