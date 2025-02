Le mosse di mercato della Lube. Si complica la strada per Reggers

Come già avvenuto la scorsa stagione per coach Roberto Piazza e per l’alzatore Paolo Porro, la Lube sta incontrando parecchie difficoltà nel corteggiamento di Ferre Reggers. Come abbiamo riportato in anteprima sul Carlino del 19 febbraio, Civitanova vuole l’opposto belga attualmente vice capo cannoniere della SuperLega in sostituzione di Adis Lagumdzija che lascerà i colori biancorossi a fine stagione. Tuttavia il club meneghino sta facendo muro, forte d’altronde del prolungamento del contratto del giocatore fino al 2027 (firmato un anno fa). Avevamo sottolineato che non è mai facile sottrarre gli atleti di valore al patron Lucio Fusaro e appunto la Lube ci è già passata mesi fa, virando poi su Giampaolo Medei e Mattia Boninfante, scelte rivelatesi azzeccate.

In questo momento ci risulta che la trattativa per Reggers si sarebbe complicata e forse addirittura arenata, i biancorossi insomma potrebbero essere costretti a rinunciare all’obiettivo e magari dovranno valutare altre soluzioni. La Lube sperava di convincere l’Allianz anche con i soldi che incasserà dalla cessione di Chinenyeze destinato a giocare in Turchia, ma probabilmente non sarà così. L’alternativa non verrebbe cercata sul mercato, sarebbe invece di natura "interna". Il piano B prevede infatti lo spostamento di Nikolov ad opposto, un’idea che abbiamo sbandierato da tempo e piace oltretutto anche a molti tifosi. Del resto Nikolov dispone di potenza e capacità tecniche in attacco per fare benissimo anche in posto2, mentre le sue lacune in ricezione non sono mai diminuite a differenza, ad esempio, di Bottolo che è diventato molto più sicuro ed efficace nel fondamentale difensivo. A completamento del ragionamento va ricordato che Nikolov ha agito da opposto nella finale di Coppa Italia ed è stato eccellente e che ormai da tempo Medei utilizza come schiacciatori titolari la coppia Bottolo-Loeppky.

A proposito di schiacciatori infine, dalla Francia rimbalza l’indiscrezione che Civitanova avrebbe ingaggiato per la prossima stagione il giovanissimo talento transalpino Noa Duflos-Rossi, 17enne figlio d’arte, il papà Patrick ora allena, alto 195 centimetri. Il canale francese VolleyActu riporta sui social che l’atleta ora in forza al Toulouse, campione del mondo con la nazionale Under19, avrebbe firmato un contratto di due anni con opzione per un terzo. Diventerebbe il quarto, completando il reparto dopo Bottolo, Loeppky e Poriya.