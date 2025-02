LE PAGELLE. Bottolo predica nel deserto. Nikolov in serata no

Boninfante 5,5. Un suo miracolo balistico contribuisce a girare il terzo set a favore della Lube e quasi la partita, ma nel complesso non è preciso come in altre occasioni, soprattutto nelle alzate verso posto due, e a muro viene costantemente cercato con successo dagli schiacciatori di Modena.

Lagumdzija 5. L’unico vero acuto sono le due battute che chiudono il terzo parziale, per il resto la sua prestazione è largamente insufficiente sia in attacco che negli altri fondamentali, polveri bagnate che preludono, forse, a un cambio totale di modulo da parte di Medei.

Bottolo 7. Predicatore nel deserto per oltre due ore, anche davanti agli occhi del ct De Giorgi fa ampiamente il suo dovere, con uno straordinario 69% in attacco con sole due murate subite, ottime percentuali di ricezione, soltanto la battuta che non sempre va come deve.

Nikolov 4,5. Vero che un suo sussulto garantisce alla Lube di allungare il match al quarto set, ma il bulgaro è in una serata totalmente negativa e litiga col pallone per tutta la serata, soprattutto alla fine quando tra errori e murate regala letteralmente l’intera posta alla Valsa.

Chinenyeze 5. Match in ombra per il francese, giustamente sostituito.

Gargiulo 6. Un mezzo voto in più per la tenacia con la quale rimane agganciato alla partita, prova qualche soluzione, si inventa alcuni muri.

Balaso 5,5. In difesa la solita macchina da guerra, in ricezione non è il Balaso della Coppa Italia.

Loeppky 5. Entra presto per Nikolov, poi resta in campo nel modulo a tre schiacciatori, ma di fatto non cambia nulla.

Podrascanin 7. Cento per cento in attacco, buona presenza a muro: insomma, è sempre lui.

a. t.