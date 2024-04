Le pagelle. Chinenyeze fatica,. Nikolov discontinuo. Anzani in sofferenza

Chinenyeze 5,5: fatica tremendamente e non riesce quasi mai ad essere incisivo, chiudendo con appena 3 punti ed un muro.

Zaytsev 5,5: nelle rotazioni di Blengini non riesce ad emergere come vorrebbe, restando a bocca asciutta in attacco.

Lagumdzija 6: tra i pochi a trovare continuità nelle soluzioni offensive, seppur non mancano gli errori. Per lui ci sono 12 punti e diversi tentativi, purtroppo vani, di scuotere la squadra.

Nikolov 5,5: a corrente alternata, soffre il muro e la difesa di Padova. Solo pochi acuti che gli valgono 6 punti.

De Cecco 6: con la sua esperienza prova a guidare i cucinieri, ma la serata non è delle migliori ed i tanti errori lo testimoniano. Bene al servizio dove trova due ace.

Yant 6,5: il suo ingresso sembra dare una scossa, specialmente al servizio dove mette a segno ben cinque ace. Chiude con un totale di 11 punti ed è tra gli ultimi a mollare in casa biancorossa.

Anzani 5,5: come per Chinenyeze non è una gran gara per i centrali de cucinieri, per lui ci sono due punti a referto e tanta sofferenza.

Bottolo 5,5: risponde presente quando chiamato in causa, ma sono diversi gli errori. Chiude con 7 punti e percentuali non esaltanti.

Diamantini 6: gettato nella mischia, chiude con un punto a muro la sua prestazione.

Balaso 5,5: prova come può a limitare i danni in ricezione, ma la serata storta della squadra coinvolge anche lui.

Bisotto 6: si alterna in campo e prova a portare il suo mattoncino.

Thelle ng.