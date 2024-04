LE PAGELLE. Chinenyeze non c’è,. Nikolov bocciat. Si salva Lagumdzija

Chinenyeze 5: impalpabile. Due punti appena con 2/5, tre battute sbagliate (più di tutti in biancorosso) su 9 tentativi e nessun muro.

Lagumdzija 6+: di fronte alla fidanzata, la Roberta Placì nello staff veronese (figlia del tecnico Camillo), l’opposto è il migliore o il meno peggio della Lube. Gioca bene in particolare il secondo parziale da 8 punti, chiude a quota 14 e il 42%. Aggiunge 2 muri e 2 ace.

Nikolov 4,5: proprio male il baby. Davanti ad una icona del volley bulgaro come Stoytchev, il connazionale non ne acchiappa una, soprattutto fatica tremendamente in ricezione ed anche in difesa non è reattivo sui pallonetti. In attacco fa 7/16.

De Cecco 5,5: fa un paio di gran giocate ma nel complesso non brilla. Anzi. Dall’altra parte Spirito fa sembrare molto più fluido il gioco scaligero, Verona finirà col 59% offensivo.

Anzani 6+: in attacco schiaccia appena una volta, se non altro dà una mano a muro. I suoi 2 block maturano entrambi nel secondo parziale di gara. La grinta lui ce la mette, sempre nel secondo set ad esempio va a sbattere col volto sui tabelloni in una generosa azione di difesa.

Bottolo 5: per carità, si impegna e piazza pure un paio di difese da giocatore sveglio e agile, ma in attacco proprio non passa mai: 3/10 e anche in ricezione è in difficoltà.

Balaso 6: il suo clamoroso 71% in ricezione non basta ad evitare un’altra figuraccia alla Lube.

Zaytsev 6: entra nel secondo set per Bottolo e resta in campo da titolare poi in quello successivo. Non dispiace, più attento degli altri in ricezione e schiaccia ¾ in attacco.

Yant 6-: sostituisce Nikolov ed è titolare nel terzo set. Pur con qualche fase a vuoto, gioca meglio del 2003, in poco tempo produce 6 punti e 2 ace.

Thelle, Motzo, Diamantini ng.

Andrea Scoppa