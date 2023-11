Le pagelle. De Cecco, una prova senza sbavature. Marlon è arrugginito

Chinenyeze 6,5: rispetto al solito il centrale si fa sentire di più a muro con 2 block e piazza anche un ace optando per la potenza e non la float. Per Babar 6 punti, bassino il 50%.

Lagumdzija 8: l’opposto bosniaco naturalizzato turco continua a fare ciò per cui è stato preso, vale a dire macinare punti su punti. La sua prima uscita in Champions con una formazione italiana va in archivio con 19 punti, un ottimo 1624 e pure 2 ace (unico di squadra). I suoi attacchi danno vita al recupero e sorpasso nel primo set.

Nikolov 7-: finché resta in campo, vale a dire i primi due set, è tra i migliori in virtù di 8 punti fatti col 70%. Si diverte con svariate pipe. Nel terzo set è titolare Bottolo, rientra quando Yant si spegne di brutto.

Diamantini 6: torna titolare al posto di Anzani e la sua serata è appena sufficiente. Per il centrale 35 dal campo senza muri.

De Cecco 7,5: prova senza sbavature come sempre per il regista che anzi produce più punti del solito finendo a quota 4. Nel secondo set dà vita a curiose ma efficaci battute assai alte e corte.

Yant 5: giustamente Blengini lo mette in sestetto, prima volta titolare in stagione. E si vede che deve recuperare il ritmo... Parte bene facendo il primo punto, poi il cubano fatica tremendamente, nel secondo set con le pipe, nel terzo un po’ in tutto perché non passa più e anche in ricezione è impreciso. Termina con 8 punti senza ace e muri, soprattutto 823 in attacco dove si becca ben 5 dei 9 muri rumeni.

Balaso 7: la solita macchina difensiva. Poco coinvolto in ricezione, appena 9 i servizi su di lui.

Bottolo 6: entra nel secondo set e gioca tutto il terzo. Bene in ricezione, un po’ meno invece nella fase offensiva dove fa 39.

Motzo, Thelle ng: i due acquisti classe 1999 debuttano in Champions per un paio di turni al servizio. Lo scandinavo lo fa con l’ace dell’1-0.

Andrea Scoppa