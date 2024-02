Le pagelle. Lagumdzija eccellente. Nikolov e Anzani si distinguono

Chinenyeze 6: oggi siamo buoni (ed era pure il suo compleanno) oltre che felici, altrimenti il centrale avrebbe preso l’insufficienza. Appena 3 punti con ¼.

Lagumdzija 7,5: non spara quasi mai "sardelle" ma ragazzi che partita efficace per l’opposto. Davanti al fratellino che entrerà solo per il quarto e ininfluente set, realizza 15 punti con il super 67%. Eccellente in particolare il terzo set da 6/8. Termina con la bellezza di 4 muri.

Nikolov 8: il figlio d’arte ne sforna 17 con un buonissimo 55% (e nonostante il 2/9 del secondo set). Impressiona anche in ricezione stavolta, perchè concluderà col 71%.

De Cecco 8: all’andata era stato paradisiaco. Prima del ritorno che succede? Sta male, problema gastro-intestinale. Pare un segno del destino. Ci prova comunque, gioca fino al 2-0 del primo set e poi si mette in panca. Da capitano vero rientra per il terzo parziale, quanto basta per guidare la Lube in semifinale.

Anzani 7,5: caso più unico che raro di Mvp con 0/3 in attacco... perchè a suon di muri 4 come i suoi punti, Simone manda in estasi il palazzetto nel terzo set.

Yant 7: alla prima dopo l’annuncio del suo addio, lo schiacciatore chiude come top scorer a quota 18 punti, molto costante nei set. Attento in ricezione (44% perfetta), non è perfetto in attacco, 8 errori.

Balaso 7: altra bella serata per il libero. Spettacolare nel secondo set.

Thelle 6,5: considerando che non crediamo abbia disputato un intero set in tutta la stagione, averne fatti due praticamente di fila in una sfida così importante e delicata deve essere stato devastante a livello emotivo. Scolastico il vichingo classe ‘99 ma ordinato. E comunque con lui vinti due set.

Bottolo, Diamantini, Larizza, Motzo, Bisotto ng: i primi tre titolari nell’ultimo set, ormai ininfluente.

Andrea Scoppa