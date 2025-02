Le pagelle. Lagumdzija fatica, Nikolov è da applausi

Gargiulo 6.5: prestazione di sostanza in attacco e in difesa. Sbaglia pochissimo quando viene chiamato in causa, chiudendo con 12 punti e ben 3 muri.

Loeppky 6.5: tra i riferimenti offensivi della Lube, per lui ci sono 12 punti e diverse giocate decisive. Non sempre preciso.

Orduna 6: il palleggiatore italo-argentino fatica ad entrare in ritmo nel primo set, per poi uscire alla distanza.

Bisotto 6: nel primo parziale, complici i tanti cambi, anche lui fatica a trovare i ritmi giusti in ricezione. Le cose migliorano dal secondo parziale, cala con la squadra alla distanza.

Boninfante 6: al servizio porta il suo mattoncino, detta i ritmi ma come il resto dei compagni pagano la partenza a rilento e le poche energie nell’ultimo parziale.

Poriya 6: bene in attacco con 11 punti di cui 2 muri, risulta efficace a partire dal secondo parziale.

Nikolov 6.5: miglior marcatore di serata per i cucinieri, si conferma fattore decisivo per l’equilibrio offensivo dei biancorossi. Per lui ci sono 14 punti e diverse giocate da applausi, perde di precisione nella seconda metà di gara.

Lagumdzija 5.5: fatica a lasciare il segno, andando a corrente alternata tra buoni spunti e diversi errori.

Dirlic 6: trova spazio nelle rotazioni, ma si fa notare poco,

Bottolo 6: attento in ricezione e preciso in attacco, sbaglia poco o nulla quando è chiamato in causa.

Tenorio 6: spazio anche per il centrale brasiliano che conclude con 4 punti ed un muro la sua serata.

All. Medei 6: in una gara che non ha importanza ai fini della classifica, il tecnico biancorosso sperimenta e cerca di recuperare le energie. La Lube parte male nel primo set, ma già nel secondo si vedono altri automatismi e iniziative interessanti. I biancorossi cedono alla distanza complice anche il match perso al tiebreak con Padova.