Le pagelle. Lagumdzija trascinatore, un finale mostruoso. Chinenyeze non entusiasma, Larizza fa il suo

Chinenyeze 6: in campo dall’inizio alla fine, il centrale non entusiasma. O meglio, parte a razzo con un bel 33 compreso il primissimo punto dell’incontro, poi cala e nel terzo set fa confusione regalando un punto che sembrava presagio di parziale perso. Non fa nemmeno un muro.

Lagumdzija 8: in campionato ne ha messi 32 contro Perugia, ma in Belgio il super colpo estivo è forse trascinatore come non mai finora, di certo facendolo quando serviva. Stava già giocando bene, ancora una volta con percentuali irreali (finirà col 76%! e molti punti trovando furbamente il mani fuori) ma nel finale è stato mostruoso. Ha fatto vedere di cosa è capace. Va al servizio con la squadra sotto 20-23 e la ribalta tra ace e schiacciate, splendida una in parallela. Termina con 18 punti.

Nikolov 7,5: se Adis non è top scorer è per merito suo. Il prodigio bulgaro ne piazza 20 infatti di palloni a terra, disputando un secondo set magistrale e attaccando complessivamente col 72%. Aggiunge pure 2 muri e gli perdoniamo la serata storta al servizio dove sbaglia 4 volte su 10.

De Cecco 7-: si diverte a fornire i compagni con primi tempi in avvio e poi ricorrendo spesso alle pipe. Meno perfetto di altre recite, ci sono ad esempio un paio di incomprensioni.

Larizza 6,5: debutto da titolare per Jacopo. Immaginiamo l’emozione. Jacopo comunque il suo lo fa, 34 dal campo, il primo punto è un curioso bagher vincente.

Yant 6,5: decide il primo set, in attacco funziona anche lui tanto da schiacciare col 60%, però in ricezione sfarfalla qualche volta di troppo. Conclude con 13 punti senza ace.

Balaso 7-: meno perfetto di altre volte in ricezione ma in difesa sempre lui. Importante proprio un suo intervento nel finale del terzo set.

Motzo, Zaytsev, Bottolo e Diamantini ng: troppo poco in campo per essere realmente giudicati, ma Matheus ancora una volta è utilissimo in battuta e il quasi omonimo Mattia aiuta anche in difesa.

Andrea Scoppa