LE PAGELLE. Loeppky Mvp, ottima prova di Boninfante

Chinenyeze 6,5: prestazione senza lode e senza infamia per il centrale che termina con 5 punti e 4/7 in attacco più un muro. Preciso al servizio con 2 soli errori su 13 tentativi.

Loeppky 8: Mvp della sfida. Lo schiacciatore disputa due parziali discreti, ma è nel terzo che ruba la scena a tutti sfoderando un set da ben 9 punti con 7/9 e pure 2 ace. Produttivo anche con gli ormai abituali tocchi mancini e la butta giù quando conta.

Boninfante 7,5: stranamente non aggiunge il muro ad un’altra bella serata, in compenso fa un ace, il primo del match (dopo un primo set che aveva visto Civitanova fallace, 9 errori). Si fa apprezzare anche per difese e tuffi.

Lagumdzija 6,5: secondo scorer di Civitanova a quota 13, ma non una semifinale esaltante per l’opposto contro i suoi connazionali. Apre bene la gara con 6 punti frutto di 5/7, poi è meno ficcante e scompare nell’unico set veramente combattuto, l’ultimo (2/7). Attacca col 48%, non fa ace ma si rifà con 3 muri.

Podrascanin 7: mezzo voto in meno per la "pennichella" che si prende nel 2° set su un furbo pallonetto di Hidalgo. Per il resto una partita solidissima, con 8 punti, l’83% offensivo e la bellezza di 3 block.

Bottolo 6,5: comincia male e non troverà mai continuità in fase d’attacco, tanto da finire col 33%, dato peggiore tra i martelli di casa. Però dopo 3 sbagli al servizio nel primo set diventa pericoloso commettendo solo un altro errore e nel terzo parziale piazza tutti i suoi 3 ace. Notevole in ricezione col 60% e 47% di perfetta, nessuno come lui.

Balaso 7: lo mirano pochissimo in battuta, appena 10 ricezioni. In difesa è come sempre attento, sia nelle coperture a muro dando nuove chance ai compagni, sia sulle schiacciate turche.

Gargiulo, Nikolov, Poriya, Orduna e Dirlic ng.

Andrea Scoppa