Le pagelle. Male Nikolov,. De Cecco Mvp,. Bottolo entra bene

Chinenyeze 6-: il centrale disputa una partita appena sufficiente, confezionando 7 punti con, però, il 50%. Aggiunge 2 muri, Suo l’ultimo attacco del secondo set.

Lagumdzija 7,5: sto "spilungone" ha una capacità davvero clamorosa di mettere la palla a terra. Praga non sarà Perugia, Trento o lo Zaksa, ma il 65% è mostruoso per un opposto e lui non è nuovo a percentuali così alte. Impressiona il fatto che difficilmente subisce muri o attacca out (zero). Chiude con 16 punti e 2 ace.

Nikolov 5: il viaggio ad est porta male al baby fenomeno bulgaro che si becca due muri subito nel primo set da 05 e viene tolto senza più rimettere piede in campo.

De Cecco 7,5: altra gara magistrale per il regista che delizia il pubblico con giocate di seconda (anche nel terzo set e in un momento delicato) e un’alzata ad una mano. Tanti per un palleggiatore i 4 punti. L’occhio di falco della panchina lo grazia nell’ultima azione quando aveva commesso un erroraccio. Votato Mvp.

Anzani 6: quattro punti col 60%, senza muri ma con un ace importante nel terzo set. Si prende anche una dolorosa pallonata sui…"gioielli di famiglia".

Yant 8: ritrova il posto da titolare come avevamo pronosticato, occasione resa possibile dalla mancanza di paletti sul numero degli stranieri nelle competizioni europee (e Zaytsev ha riposato). A differenza della prova contro l’Arcada, lo schiacciatore è micidiale e i numeri lo confermano: top scorer con 17 punti, 3 muri, un ace e un micidiale 65% d’attacco con 77 nel secondo set! Bentornato.

Balaso 7: soffre un pochino in ricezione rispetto al solito, ma in difesa il libero è sempre stellare.

Bottolo 6,5: entra al posto di Nikolov. Si fa apprezzare per tocchi astuti. Realizza 6 punti col 60%. Mezzo voto in meno perché è l’unico biancorosso che commette 2 errori e soprattutto sbaglia ben 5 battute.

Motzo, Thelle, Diamantini ng.

Andrea Scoppa