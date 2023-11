Le pagelle. Nikolov strepitoso,. Zaytsev è una garanzia. Balaso insostituibile

Chinenyeze 7: davanti all’illustre predecessore Simon, il centrale sfodera una prestazione brillante e si toglie pure lo sfizio di stampargli un murone nel secondo parziale. Babar chiude con 7 punti frutto di 57 e due block.

Zaytsev 7,5: gran bella partita per lo "zar". Si becca un siluro da Simon in avvio ma poi in ricezione è una garanzia, il più cercato dagli emiliani assieme a Nikolov. Per lui 9 punti con un ottimo 70%. Ah, piazza pure due muri…

Lagumdzija 6,5: va a corrente alternata, quando si scalda, come nel secondo set, pare già il valore aggiunto della compagine di Blengini. Alla fine però risulta il peggiore dei martelli biancorossi, 9 punti come Zaytsev ma 718 offensivo per l’opposto, tra l’altro ex Piacenza nella stagione 2021-2022.

Nikolov 9: come dargli di meno ricordando che è uno schiacciatore del 2003? Il figlio d’arte disputa forse la miglior partita della sua giovane carriera italiana (anche se in gara3 contro Verona aveva fatto sfracelli e si rischiava l’eliminazione), perché per oltre due set è spaziale. Mastodontico. Non sbaglia letteralmente mai e colpisce con grande varierà di colpi tra diagonali e con delicati pallonetti. Nettamente il migliore grazie a 17 punti col 93% d’attacco, più 2 ace.

Diamantini 7: titolare per la terza partita di fila, il Diama piace, soprattutto per il lavoro a muro (2 block). Più in generale, così come Lagumdzija, sporca tante schiacciate avversarie. Conclude con 6 punti e 47.

De Cecco 7,5: con Nikolov strepitoso e Zaytsev una sentenza, si diverte a smistare palloni qua e là. Usa poco le pipe, ma non servono. Bene anche l’intesa con Chinenyeze. Nel terzo set addirittura attacca lui in parallela e fa pure punto.

Balaso 8: il libero parte come un diesel e viene fuori alla distanza. Nel secondo set favolosa una ricezione in tuffo su Lucarelli, nel terzo produce due difese micidiali. Insostituibile.

Anzani, Larizza e Yant ng: ovazione per l’ingresso di Simone.

Andrea Scoppa