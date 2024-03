Le pagelle. Yant croce e delizia,. Lagumdzija bocciato. Il migliore è Bottolo

Lagumdzija 4: la prima nei playoff per l’opposto è un calvario. Adis, peraltro ex perché fu Monza a portarlo in Italia, ne mette solo 6 con 6/20. Dal secondo set non passa mai e non si scuote. Blengini più volte lo toglie e va con Nikolov opposto.

Nikolov 5: a differenza di Lagumdzija lui almeno attacca sempre con coraggio e spinge il gruppo in avvio di secondo set. Però in ricezione spesso sfarfalla (9% di perfetta) e viene sostituito. Chiude con 12 punti frutto di un basso 12/31.

Diamantini 5: la prima in post season è da titolare ma è pure da dimenticare. Male con 0/3 dopo due parziali, non rientra più.

De Cecco 5,5: raro caso in cui il collega dall’altra parte della rete gioca meglio e piace di più. Il capitano non sempre è in sintonia con i compagni e sbaglia anche un importante battuta sul 23-23 in rimonta del primo set. Nel terzo un’alzata errata si trasforma in punto.

Anzani 6,5: tra i migliori per Civitanova. E costante. Il centrale realizza 8 punti con 6/10.

Yant 5,5: croce e delizia ancora una volta. Nel primo set è il più preciso tra i martelli, dal terzo è dannoso con 3/13. Monza lo mira al servizio, 37, ma tutto sommato (tranne una svirgolata del terzo set) risponde benino. Troppi i 5 errori in battuta. Per Marlon 16 punti, top scorer dei biancorossi, col 43%.

Balaso 7: lui vale sempre il prezzo del biglietto. Sontuose due difese nel primo set su Loeppky. Termina col 76% in ricezione.

Chinenyeze 6,5: titolare negli ultimi due set e gira a dovere. Stavolta utile anche a muro, unico con Yant a farne due. Ci sono 5 punti col 60%.

Bottolo 7,5: il migliore. Titolare dal terzo parziale, ha il braccio caldo al servizio piazzando 4 ace su 15 tentativi, in ricezione non sbaglia troppo e in attacco trova punti con facilità. Suoi i punti dell’illusoria rimonta nel quarto set. Finisce con 12 punti e il 50%.

Andrea Scoppa