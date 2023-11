Le pagelle. Zaytsev dà il giusto equilibrio. Nikolov cresce, Anzani preciso

De Cecco 8: sciorina una lezione per un’ora e venti di spettacolo puro, tra alzate in ginocchio, tese in bagher, avvitamenti, difese, attaccanti mandati a schiacciare senza muro e tutto quello che si può chiedere a un palleggiatore di lecito e anche di illecito. Il tutto incorniciato da una lucidità senza eguali.

Lagumdzija 7: magari alcuni giocatori patiscono le partite dell’ex. Lui proprio no. Decisivo con le sue ricostruzioni nel primo set, non conosce pause per tutta una partita nella quale risulta top scorer dei suoi.

Zaytsev 7: può non sembrare centrale nel gioco dei biancorossi, invece lo è. Cercato dalle battute di Modena, ha un paio di momenti di incertezza in ricezione che supera attaccando poco ma bene. Chi lo avrebbe mai detto, lo ‘Zar’ non più macchina devastante da punti, ma uomo d’equilibrio imprescindibile.

Nikolov 7,5: la crescita di questo ragazzi è nei numeri, altissimi in ogni dato statistico. Manca solo la battuta, ma arriverà presto anche quella e per gli avversari saranno guai.

Anzani 7: De Cecco gli chiede poco, e allora può e deve essere ‘soltanto’ preciso. Lo è.

Chinenyeze 7: spacca il primo set con le sue battute, poi si limita a guardare dal campo lo show dei suoi.

Balaso 8: invalicabile e rapidissimo in ogni spostamento. Quando il muro lascia la parallela libera a Davyskiba non c’è problema. C’è lui. Il terzo set in difesa è da consegnare ai posteri, ben confezionato, come regalo e insegnamento su come si gioca da liberi.

Diamantini 6,5: entra sul match point e lo segna col muro su Rinaldi, anche se chi redige il tabellino di SuperLega non se ne accorge.

All. Blengini 8: match preparato magistralmente, livello di attenzione sempre alto, una squadra che ha trovato la sua identità e il suo equilibrio ma soprattutto una strada da seguire fino in fondo, ben sapendo che soprattutto Yant è un’individualità da recuperare per quando sarà necessario.

Alessandro Trebbi