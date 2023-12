Le pagelle. Zaytsev in serata no,. Lagumdzija stecca. Si salva Chinenyeze, promosso Balaso

Chinenyeze 6: tra i pochi a salvarsi, il centrale realizza 6 punti con 610 ma ancora una volta non incide a muro, per Babar nemmeno un block.

Zaytsev 5: autunno da dimenticare per lo "zar" che vive un’altra domenica storta. Inizia male attaccando in rete una pipe e al 29 del primo parziale aggiunge l’14 del secondo che spinge Blengini a toglierlo. Per lo schiacciatore solo 5 punti con 311, almeno un ace, un muro e buona la ricezione.

Lagumdzija 4,5: primo ruzzolone per l’opposto. Al di là dei punti sempre fatti in abbondanza, finora era stato sbalorditivo per precisione offensiva, invece contro Trento il 1999 ha iniziato con 310 e non si è più rialzato, addirittura 04 nel terzo set. Conclude con 7 punti, un brutto 722 e ben 4 errori sugli 8 biancorossi.

Nikolov 5: si becca tre ace già nel primo set, servizi che mandano in fuga l’Itas e Blengini lo toglie senza farlo più rientrare.

De Cecco 6-: commette qualche invasione aerea per le ricezioni non sempre da sogno dei compagni, quindi non ha colpe. Però è meno lucido del solito, sbaglia un paio di alzate di troppo, una importante sul 15-17 del secondo set.

Anzani 6-: appena 23 con i primi tempi, bravo in battuta.

Balaso 7: per il libero zero responsabilità sul ko. In ricezione è il più attento, in difesa fa quel che può.

Yant 6: ha sulla coscienza due errori nelle fasi chiave del secondo set, ma con lui al posto di Nikolov almeno la ricezione migliora. In attacco è discontinuo. Finisce con 8 punti, nessun ace e il 44%.

Bottolo 5,5: entra dal secondo set per Zaytsev ed è titolare nell’ultimo. Non incide, sbaglia 2 battute su 3 e 4 attacchi su 6. E anche in ricezione non aiuta.

Motzo, Diamantini, Thelle ng: l’opposto continua a timbrare ace pur servendo a freddo.

Andrea Scoppa