LE STATISTICHE. Trento col 66%. Petkovic ne fa 29

Bello il blitz della Lube a Piacenza e autorevole Trento nell’altra gara d’alta classifica, l’Itas è andata a violare 0-3 il palazzetto di Verona. I dolomitici eliminati dai biancorossi in Coppa Italia, sono stati la squadra che ha attaccato meglio nel 7° turno di ritorno (66%). La giornata ha segnato il ritorno al successo di Perugia dopo 2 ko in regular season e 4 complessivi considerando weekend bolognese e Champions. Per la Sir 3-0 ai danni di Taranto che è tornata a rischiare, ora ultima assieme a Monza che invece ha riassaporato il gusto della vittoria con Padova. A livello individuale exploit di Petkovic (foto), l’opposto ha spinto Grottazzolina al 3-2 su Milano con 29 punti. Al servizio nessuno come Semeniuk autore di 5 ace. Infine da segnalare che Romanò e Ishikawa hanno entrambi valicato quota 3mila punti.