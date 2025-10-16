Le Tigri ruggiscono ma non sbranano Milano
Volley A1 donne, la Megabox tiene testa per tre set alle vice campionesse italiane: Omoruyi aveva siglato l’1-1, poi decisiva Egonu
VERO VOLLEY MILANO 3 MEGABOX 1
VERO VOLLEY: Miner, Gelin, Bosio 2, Modesti L, Pietrini 8, Plak, Sartori 1, Danesi 8, Kurtagic 9, Cagnin, Lanier 17, Egonu 25, Piva 4, Fersino L. All. Lavarini.
MEGABOX: Bici 20, Feduzzi, Carletti, Giovannini 7, De Bortoli L, Candi 12, Bartolucci 3, Butigan 11, Mitkova ne, Thokbuom ne, Ungureanu 1, Stoyanova, Omoruyi 9, Lazaro. All. Pistola.
Arbitri: Zanussi e Jacobacci. Parziali: 26-24 (27’), 19-27 (25’), 25-21 (28’), 25-16 (23’).
La Megabox gioca alla pari per tre set, cedendo nel quarto e lasciano via libera al Vero Volley Milano di Paola Egonu. Nel primo set Vallefoglia parte bene e va anche in vantaggio. Sul 17-20 però il meccanismo si inceppa e Milano con un parziale di 4-0 impatta e poi mette la freccia (21-20). Da questo momento in poi è un continuo botta e risposta. Vallefoglia reagisce e ripiglia le padrone di casa (21-21) grazie a Bici. Un mani fuori riafferma equilibrio tra due formazioni che non mollano (22-22). E’ sempre il muro il protagonista dell’incontro: 23-23. Ma è un lungolinea vincente delle pesaresi a dare speranza 24-23. Milano però non ci sta e si aggiudica questo primo tempo ai vantaggi (26-24). Ma con fatica.
Nel secondo set si continua sulla linea dell’equilibrio. Vallefoglia spinge, ma le lombarde restano in scia. E’ colpo su colpo (6-6, 8-8). Poi le biancoverdi siglano un piccolo strappo (8-10, + 2, con un muro di Candi). Ma le tigri non riescono a scappare (10-10). Un ace di Bici riporta le pesaresi con il muro avanti (12-14). Omoruyi firma il + 3 (14-17). E da qui che si apre la forbice. La stessa azzurra piazza il + 4 (15-19). Nelle ultime battute entra anche Feduzzi per rafforzare la seconda linea, chiudendo 19-24. La Megabox pareggia: 1-1.
Nel terzo parziale è ancora lotta aperta. Ma questa volta pare che il Vero Volley abbia maggiore benzina e concretezza. Sul 10-5 è già sul + 5. Sul 13-8 però il team del presidente Angeli hanno un colpo di coda e recuperano lo strappo fino ad impattare 13-13. Bene in questa fase l’asse Bici-Bartolucci. Si riprende con il gioco sul filo del rasoio (18-18). Poi però le locali ritornano a correre (25-21). Le lombarde vanno sul 2-1.
Nel quarto tempo c’è la sensazione che Milano voglia chiudere i conti e non arrivare al sempre pericoloso quinto set. Il parziale è sempre nelle mani delle lombarde. Il divario aumenta sempre di più: 14-8 e poi 17-10. Un +7 che la dice lunga sul fatto che le marchigiane stanno lasciando andare via il match. Una discesa inesorabile (21-12). Egonu quando conta non sbaglia. La Vero Volley si aggiudica la sfida per 3-1. Un confronto giocato alla pari per tre set, poi nel quarto Pesaro cede le armi, anche un po’ per stanchezza (25-16).
Non c’è tanto tempo per rifiatare. Domenica si torna in campo, ancora al PalaMegabox. Alle 17 arrivano le cugine del San Giovanni in Marignano, neopromosse. Una gara molto attesa.
b.t.
