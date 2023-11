L’esordio di Motzo in Superlega. "Penso di avere dato una mano. Per la Lube lavoro sodo ogni giorno»

Se Nikolov è stato il migliore in campo della Lube nel match d’esordio di SuperLega, la sorpresa è arrivata dall’efficacia immediata, tipo forno a microonde, di Matheus Motzo. Chiamato in causa da coach Blengini in una fase delicata dell’incontro con Monza, nel terzo set quando Civitanova sembrava aver alzato bandiera bianca, l’attaccante arrivato quest’estate dalla Kemas Lamipel Santa Croce ha portato vivacità alle offensive del team realizzando i suoi primi punti nell’Olimpo del volley. Un impatto notevole. E sorprendente proprio perché l’opposto dalle grandi doti di salto è entrato sul taraflex in una fase complicatissima e per giunta stava facendo il suo esordio in SuperLega dopo ottime e prolifiche stagioni in A2. Invece Motzo non ha avuto alcuna titubanza, attaccando a tutto braccio con spavalderia. Se il risultato di 0-3 è stato severo per i vice campioni d’Italia, non cancella comunque dal volto del classe 1999 la soddisfazione per il debutto. "Sinceramente non mi ero mai fermato troppo a fantasticare sul mio esordio – afferma l’opposto nato in Brasile ma cresciuto in Sardegna – a Civitanova lavoro con impegno dal primo giorno nel tentativo di dare un contributo alla squadra e di esprimere al massimo le mie potenzialità. Il risultato non ci ha premiato nella prima giornata, ma la sensazione di aver dato una mano ai compagni con un buon impatto nel terzo set ha lenito almeno in piccola parte il dispiacere per l’epilogo dell’incontro. Ora vogliamo migliorare il feeling in campo e riscattarci al più presto, ma senza frenesia. Guardiamo avanti perché ci aspettano gare difficili, ravvicinate come la trasferta di regular season a Padova e la semifinale di Supercoppa a Biella con Piacenza, ma siamo tutti consapevoli di quali aspetti vadano curati in palestra con maggiore meticolosità. L’importante è pensare una partita alla volta per scendere in campo nella migliore condizione possibile".

La squadra ieri mattina si è sottoposta al tradizionale shooting fotografico di inizio stagione, mentre oggi svolgerà una doppia seduta di allenamento all’Eurosuole Forum, sia mattutina che pomeridiana. Domani invece la partenza in pullman alla volta di Padova.

Domenica la Lube giocherà ad un orario insolito, la sfida della Kioene Arena contro i padroni di casa della Pallavolo Padova, valida per la seconda giornata di campionato, comincerà infatti alle 15.

Andrea Scoppa