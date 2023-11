L’ex Garcia sfida la Lube. "Voglio dimostrare il mio valore, punteremo molto sulla battuta»

La Lube parte oggi per Padova dove domani, inconsueto fischio d’inizio alle 15, disputerà il secondo turno di campionato. Una trasferta ormai abituale in SuperLega ma che stavolta durerà di più, perché il team di Blengini non tornerà a casa, bensì si muoverà alla volta di Biella per giocare martedì la semifinale di Supercoppa. Nella squadra del confermato coach Cuttini, quarta esperienza da capo allenatore lì, c’è un fresco ex biancorosso come l’opposto Gabi Garcia Fernandez.

Gabi, domani affronterà per la prima volta da avversario la Lube. Una partita come le altre o sente maggiore pressione?

"Un po’ diversa lo è, a Civitanova mi legano tanti ricordi ma ora sono un giocatore di Padova e voglio far vedere il mio valore alla Lube".

Proprio in una nostra intervista dichiarò che stava pensando di lasciare la Lube perché voleva giocare di più…

"Alla Lube avevo davanti Zaytsev che mi chiudeva, mi mancava la possibilità di giocare maggiormente".

Ha lasciato i colori biancorossi in cattivi rapporti?

"No ci siamo salutati in modo positivo e professionale. Chissà, magari in futuro potrei anche tornare".

Padova all’esordio è stata sconfitta 3-0 dalla ben più forte Piacenza. Come valuta il suo debutto da 824 e 2 ace?

"Tutto sommato direi buono. Sto ancora conoscendo il gruppo e sto imparando a capire cosa ha bisogno la squadra da me. Qui siamo quasi tutti giovani e conoscevo solo Gardini con cui avevo giocato già ai tempi dell’Università in America".

Padova non ha il mare, ma può vantare la Basilica di Santa Maria Assunta, la Cappella degli Scrovegni e sicuramente un bel centro storico: come si sta trovando nella città di Sant’Antonio?

"Io e la mia famiglia siamo molto contenti, mi piace andare in giro per la città e scoprire le sue vie, i suoi palazzi e le sue chiese. Poi mi dicono che con l’inizio dell’anno accademico la città si riempie di universitari e diventa ancora più divertente".

Domenica scorsa la Lube ha sofferto in ricezione il servizio di Monza. Lei due anni fa ha vinto la speciale classifica riservata ai migliori battitori del campionato. Garcia e gli altri punteranno sulla battuta per fare un brutto scherzetto ai vice campioni d’Italia?

"Certamente perché è una mia qualità e tutta la squadra sa battere bene, ad esempio Cardenas. Il servizio domani può aiutarci tanto sia per fare punti diretti sia per andare a muro su due uomini e non dover pensare anche a Chinenyeze che è scorbutico".

Quindi come finisce Padova-Civitanova?

"La Lube è chiaramente favorita, ma come si dice la palla è rotonda e avrà la meglio chi saprà commettere meno errori".

Andrea Scoppa