L’ex giocatore del Vero Volley morto in un incidente stradale. Parte la raccolta fondi per i familiari di Procopio

William Procopio, in campo giocava in seconda linea, in difesa e ricezione, il suo ruolo da libero richiedeva questo. Nella vita di tutti i giorni, invece, era sempre in prima linea per la moglie e i due figli che ora dovranno crescere senza di lui. Il pallavolista è venuto a mancare a seguito di un incidente stradale che gli è stato fatale. Lunedì, nel tardo pomeriggio, è avvenuto lo scontro con una Mini Cooper in via Adda a Concorezzo: a nulla sono serviti i soccorsi e il 34enne, classe 1990, si è spento all’ospedale San Gerardo di Monza. Ieri, nella chiesa di San Bartolomeo a Brugherio, dove è cresciuto sportivamente vestendo la maglia dei Diavoli Rosa, si sono svolti i funerali con l’ultimo saluto a Willy. Proprio il club del comune brianzolo ha voluto ricordarlo con un post sui social: "Ciao Caro Willo. È difficile trovare le parole in un giorno così buio e triste, meglio lasciar parlare questi ricordi ed il tuo contagioso sorriso. Ti porteremo sempre nei nostri cuori".

Intanto, in rete sta girando una raccolta fondi (su Change.org) per aiutare la moglie Larisa e i suoi bambini, Alex di 4 anni e Andrea di soli 7 mesi. A lanciare l’iniziativa è stata Roxana, un’amica della consorte e madrina del secondogenito: "Willy era un uomo straordinario, un padre e marito amorevole, sempre pronto a dare il suo supporto a chiunque ne avesse bisogno. La sua famiglia ora affronta una realtà difficile: il dolore di una perdita irrimediabile e una situazione economica che rende ancora più arduo il cammino da percorrere. Sua moglie, insieme ai due bambini, si trova ora a fronteggiare non solo il lutto, ma anche le difficoltà pratiche ed economiche legate alle spese funerarie e al sostegno quotidiano".

A unirsi al cordoglio pure il Consorzio Vero Volley con cui Procopio aveva passato un paio di stagioni dal 2013 al 2015. Il libero vinse il campionato di A2, nel 2013/14, che valse al club la promozione in Superlega. Dopo Monza, ha prima giocato a Garlasco, poi a Concorezzo, per chiudere la carriera a Scanzorosciate.