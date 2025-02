L’ex Massari carica Modena. "La Lube è forte e in grande forma. Possiamo darle fastidio col servizio»

Vigilia di un Modena – Civitanova che capita in un momento di forma diametralmente opposto per le due compagini. Quantomeno a livello di risultati. Sì perché mentre la Lube scenderà in campo domani alle 18 al Pala Panini terza in classifica e carica a pallettoni dopo la bellezza di 9 successi consecutivi in tutte le competizioni (4 in campionato), di contro la Valsa Group fa i conti un girone di ritorno di SuperLega negativo, finora una vittoria e ben 6 ko compreso quello di una settimana fa per 3-2 a Cisterna. Quando restano 4 turni di regular season, nel tempio del volley gli emiliani sono chiamati a proteggere l’ottava posizione che significa playoff. Oltre allo stesso coach Giuliani, tra i rivali figurano tanti ex biancorossi vedi Jacopo Massari. Lo schiacciatore era nel gruppo che nel 2019 realizzò lo storico triplete Scudetto-Champions-Mondiale.

Massari, un 2025 all’opposto tra voi e la Lube. "Sì però – risponde il 36enne – voglio evidenziare che alcune vittorie ci sono sfuggite solo al tie-break e come qualità di gioco nonché prestazioni stiamo crescendo parecchio".

Come si spiega l’ascesa della Lube? "Ha tanto talento in rosa e soprattutto ha preso fiducia con la Coppa Italia. Non mi riferisco solo alla conquista del trofeo, già la qualificazione alla Final Four era un obiettivo che non centrava da tempo. Domenica ci attende la squadra più in forma del momento, capace di vincere la Coppa Italia e continuare ad essere imbattuta. Sappiamo di dover fare una prestazione importante e vogliamo farlo".

Anche perché in stagione non avete mai sconfitto una big. "Ci siamo andati vicino alcune volte. Certamente partiremo come sfidanti, ma giocheremo davanti al nostro pubblico e vogliamo fare il meglio. Pensiamo a questa gara anche in funzione della crescita che dobbiamo fare per arrivare ai playoff col miglior gioco possibile, pur conoscendo l’importanza dei punti".

Tra voi ex biancorossi si parla mai di Lube? "Abbiamo ricordato aneddoti ed episodi giusto quando sono venuto questa estate a Modena e ho ritrovato i compagni dell’epoca come Stankovic e Anzani (poi c’è anche De Cecco ndc). Ho un bellissimo ricordo delle due stagioni a Civitanova e quando giochiamo là mi fa molto piacere ritrovare amici, anche non legati alla pallavolo".

A proposito della gara di andata, è stata una delle vostre uscite peggiori. Cosa deve cambiare domani contro una Lube ancora più forte? "In effetti all’Eurosuole Forum abbiamo giocato sotto le nostre qualità, ma da allora non abbiamo più prodotto gare così brutte. Domenica dovremo essere bravi a sfruttare le nostre armi".

Ad esempio? "La battuta. Civitanova ci metterà sicuramente pressione col servizio e dovremo rispondere allo stesso livello".