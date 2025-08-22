Linda Manfredini, oro iridato e sogno azzurro: "A Modena è nato tutto, mi ispiro a Danesi"

La coppa da sollevare tra le mani, l’orgoglio dell’ultimo punto messo a terra in una finale tesissima, la gloria di un Mondiale vinto a 19 anni con la fascia da capitana addosso. Linda Manfredini è il personaggio modenese del momento e ha toccato il cielo con un dito in una storia di successo partita dalle nostre terre, dalla Scuola di Pallavolo Anderlini. "A cui devo tanto", racconta la centrale azzurra che domenica scorsa a Surabaya, Indonesia, ha vinto il Mondiale femminile di volley Under 21, la porta d’ingresso per la Nazionale maggiore, "anche se per adesso sono felicissima di quello che ho fatto nelle giovanili".

Linda, ci racconta questo Mondiale. Come è iniziato?

"Il girone ha avuto alcune partite più facili, ma con la Polonia ci siamo fatte rimontare da 2-0 vincendo solo al tie-break e con la Turchia abbiamo perso 3-2".

Quella Turchia che vi aveva battuto all’Europeo Under 20 e il Giappone vi ha tolto dai piedi...

"Non credo che in noi ci fosse il pensiero della bestia nera, anzi speravamo di poter incontrare di nuovo le turche nel Mondiale per poterle battere, volevamo la nostra rivincita. In finale abbiamo ripensato a quella sconfitta dell’anno prima, ma eravamo molto più consapevoli, pronte a fare quell’ultimo gradino".

Nelle partite a eliminazione diretta siete state perfette.

"Ci siamo rese conto che dovevamo essere più aggressive e abbiamo iniziato a imporre il nostro gioco. Con Cina nei quarti e Brasile in semifinale abbiamo disputato le nostre due migliori partite. In finale il Giappone per due set ha messo in campo una grande pallavolo, ma alla fine l’abbiamo spuntata noi".

Come ha iniziato a giocare a pallavolo?

"Seguivo mia mamma, Cinzia Benedetti, che ha giocato anche in A1 e A2. Ho sempre fatto pallavolo. Ho iniziato alla Pgs a Casinalbo, dove vivo, poi mi sono spostata all’Anderlini, da lì ho iniziato con la A".

Cosa ha rappresentato per lei l’Anderlini?

"È il posto dove è nato tutto. Arrivare a Modena mi ha permesso di fare campionati nazionali e regionali, è stato un percorso bello e stimolante. Ho vari allenatori da ringraziare, tra tutti Alberto Bigarelli, Roberta Maioli e Davide Zaccherini".

Con la Nazionale ha iniziato a 16 anni?

"La prima convocazione è stata una bella emozione, eravamo in un bel gruppo dell’Anderlini e ci sembrava un miraggio allenarci a Milano. Da lì mi sono abituata ai ritmi azzurri".

Oro europeo U17, oro mondiale U21: quale sceglie?

"Il Mondiale appena vinto, ero molto più consapevole rispetto a quando avevo 16 anni. Poi c’era dietro un lavoro enorme, un percorso di due anni".

Cosa studierà da ‘matura’?

"Dopo la maturità scientifica presa in estate farò ingegneria al Politecnico di Milano. Vivrò a Bergamo, sarò comoda".

Da ultimo la Nazionale maggiore: ha sentito Velasco? C’è una centrale campionessa olimpica a cui si ispira?

"Velasco è venuto a Bergamo, ma vedremo in futuro cosa accadrà. Una campionessa? Anna Danesi, centrale e capitana come me. L’ho sempre vista là davanti, protagonista, è un’ispirazione".