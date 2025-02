L’insidia Grottazzolina sulla strada dell’Allianz: "Teniamoli alle corde"

L’Allianz Milano, dopo le fatiche dalla Champions, torna in campo e sfida oggi, in trasferta alle 18 una delle squadre che più sta infastidendo le avversarie e risalendo la china: Grottazzolina. Nel girone di ritorno la formazione di coach Ortenzi ha sempre raccolto punti ed è a quota 15. All’andata, non ci fu molta storia, ma la situazione degli avversari era diversa e Milano venne trasferita da Davide Gardini, che ha avuto un buon impatto anche nel match di mercoledì.

"Grottazzolina – dice proprio lo schiacciatore – è una squadra che in questo momento sta giocando a un buonissimo livello. Noi dovremo farci aiutare probabilmente a livello tecnico dalla nostra battuta. Dobbiamo essere incisivi dai nove metri per cercare di tenerli un po’ più alle corde, ma allo stesso tempo rimanere anche tranquilli quando loro esprimeranno tutte le loro migliori caratteristiche".

G.L.