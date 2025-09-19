L’Italia è tornata e fa rotta sull’Argentina

ITALIA 3UCRAINA 0(25-21, 25-22, 25-18)

ITALIA: Giannelli 4, Romanò 11, Michieletto 13, Bottolo, Gargiulo 6, Russo 6, Balaso (L). Ne: Rychlicki, Sbertoli, Sani, Porro, Galassi, Anzani, Pace (L). All. De Giorgi

UCRAINA: Drozd 3, Tupchii 9, Yanchuk 7, Semeniuk 13, Synytsia 2, Kovalov 13, Boiko (L). Poluian 2, Pampushko (L), Shchytkov, Uryvkin. Ne: Kisiliuk, Todua, Koval. All. Lozano

Arbitri: Simonovic, Ramirez Ortiz

Note: Durata set: 25’, 26’, 25’, Italia: a 4 bs 7 m 6 e 12. Ucraina: a 3 bs 11 m 3 e 22.

Il primo passo per allontanarsi dal baratro della paura è stato fatto. Domenica mattina alle 9.30 negli ottavi contro l’Argentina dell’eterno De Cecco (al sesto mondiale, nessuno come lui) capiremo se questa Italvolley può legittimamente sperare di difendere il titolo iridato che detiene oppure no, se aver faticato a superare il girone è sintomo di un potenziale in calo o solo di equilibri che hanno bisogno di tempo per essere ritrovati.

Il dato positivo, al di là della vittoria contro l’Ucraina che le ha fatto passare il turno come seconda del girone (dietro il Belgio di Zanini), è che la squadra di De Giorgi ha saputo acchiappare e imprigionare i propri fantasmi. Nervosa per oltre due set contro gli ucraini, confermata nel suo sestetto base con Giannelli e Romanò titolari, da fuori sembrerebbe che il ct non abbia volutamente fatto alcun cambio proprio per dare sicurezza a quello che lui ha scelto come sestetto base. E alla fine Fefé ha saputo trovare segnali di ottimismo: "Avevamo bisogno di una vittoria e con una pressione di questo tipo, noi ci siamo arrivati con una gara di anticipo rispetto alle altre squadre, ma credo che possiamo ritenerci soddisfatti perché si è trattato di un test importante anche dal punto di vista mentale. Siamo contenti sia per il passaggio del turno sia per la prestazione, ma anche per la reazione dei ragazzi. Abbiamo tenuto nei momenti di difficoltà", ha detto il ct, riferendosi al fatto che la partita da dentro o fuori sia stata anticipata nel girone.

I risultati degli altri gruppi confermano che De Giorgi ha ragione quando parla di grande equilibrio, anche se il discorso al momento sembra non riguardare la grande favorita, la Polonia. Ma se escono subito la Francia campione d’Olimpia e il Brasile di Bernardinho (in lacrime durante la sconfitta della Serbia per la morte della madre comunicata prima del match), se va fuori il Giappone, vuol dire che davvero non ci si può distrarre. Sei ct italiani su 10 sono stati promossi (oltre al nostro, anche Placì-Tunisia, Zanini-Belgio, Blengini-Bulgaria, Piazza-Iran e Soli-Slovenia), e contando che due dovevano uscire per forza perché nello stesso girone ce n’erano quattro, è un bel bottino.

Gli ottavi saranno questi, le vincenti di ogni giornata si affronteranno nei quarti: sabato Turchia-Olanda, Polonia-Canada. Domenica Argentina-Italia 9.30, Belgio-Finlandia. Lunedì Bulgaria-Portogallo, Stati Uniti-Slovenia. Martedì Tunisia-Repubblica Ceca, Serbia-Iran.