L’Italia più bella stupisce anche Velasco

ITALIA 3 GERMANIA 0 (25-22; 25-18; 25-11)

ITALIA: Egonu 21, Nervini 11, Fahr 10, Orro 1, Sylla 8, Danesi 5, De Gennaro (L), Cambi, Antropova 2, Fersino, Giovannini, Fersino. n.e. Akrari, Omoruyi e Sartori (L), All. Velasco

GERMANIA: Alsmeier 10, Weitzel 1, Weske 6, Orthmann 7, Cekulaev 4, Straube, Pogany (L), Glaab, Stautz, Stigrot 4, Timmer, Scholzel 1. n.e.: Nestler e Strubbe. All. Bregoli

Arbitri: Akulova e Michlic

Note: Durata: 24’, 23’, 22’. Italia: a 2, bs 4, m 8, e 17. Germania: a 0, bs 6, m 5, e 18.

Le allieve hanno insegnato al maestro. Una volta di più, verrebbe da dire, perché Julio Velasco non ha mai fatto mistero di avere per le mani un gruppo diverso da tutti quelli che ha allenato nella sua lunga carriera da vincente a cavallo tra due millenni.

Il dato tecnico dice che ai mondiali in Thailandia l’Italia è ai quarti, dove mercoledì alle 15.30 incontrerà la Polonia dell’italiano Lavarini che ha battuto il Belgio 3-2. Le azzurre invece hanno strapazzato la Germania, sotto gli occhi dell’ambasciatore Paolo Dionisi, con due set molto equilibrati, i primi, e l’ultimo senza storia. Tra le note tecniche, oltre al solito rendimento offensivo di Egonu, la bella prova di Stella Nervini che si è ritrovata titolare per l’infortunio di Alice Degradi in Vnl ma non ha mai tremato, e quando l’ha fatto per un attimo come ieri ci ha pensato Velasco a tranquillizzarla. Il recupero di Cambi ha permesso di ritrovare il doppio cambio con Antropova, una soluzione in più che nessuna altra squadra ha a disposizione a questo livello.

E così alla fine Velasco ha dovuto ammettere di essersi sbagliato: "Non mi aspettavo questo tipo di partita, devo essere sincero, perché di solito loro ricevono molto bene e giocano con una fast efficace. È venuta fuori una partita più semplice di quello che mi aspettavo. Ce la prendiamo e guardiamo al prossimo turno consapevoli che dovremo dosare bene le energie, con tranquillità mettendo da parte ansia, spesso inconscia, derivante dallo stress di questa lunga competizione. Credo che sarà molto importante gestire questa fase dosando bene allenamenti e riposo perché adesso si entra nel rush finale del Mondiale", ha concluso il ct.

Ora i quarti, contro la Polonia già battuta in Vnl: è una delle squadre che possono puntare al titolo mondiale, quindi sarà sicuramente ancora più difficile....A meno che le allieve non stupiscano ancora il maestro.

Gli altri ottavi: oggi Cina-Francia e Brasile-Repubblica Dominicana, domani Turchia-Slovenia e Usa-Canada. Mercoledì via ai quarti: alle 12 Olanda-Giappone, alle 15.30 Italia-Polonia.