Lotta salvezza. Falconara torna a vincere. Ma pena un po’ troppo

falconara

3

montorio al vomano

1

PARZIALI: 26-28 26-24 25-16 26-24

Arbitri: D’Amico e Cetraro.

FALCONARA

Ritorno alla vittoria per Falconara, ma quanta sofferenza per la formazione marchigiana contro gli abruzzesi del Montorio in uno scontro diretto per la salvezza. Un solo punto in classifica divideva gli ospiti alla T-Trade.

E l’equilibrio in classifica è confermato anche in campo, soprattutto nei primi due set, chiusi entrambi ai vantaggi, divisi equamente: il primo ad appannaggio di Montorio, il secondo che sorride a Falconara. Nel terzo parziale i ragazzi di coach Persico allungano, limitando gli errori al servizio, trovando la quadra a muro. I padroni di casa si aggiudicano così il terzo set con un concreto 25-16, per chiudere successivamente ai vantaggi il quarto parziale piegando definitivamente la resistenza ospite. Tre punti importanti che ridanno energie sotto ogni punto di vista ai falchetti.