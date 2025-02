Lube, ai raggi X la vittoria su Taranto. Medei: "Ora è una fase di flessione». Bottolo: "Grandi risposte dal muro»

"Una vittoria sofferta". La frase a caldo nell’immediato post gara utilizzata da coach Medei sintetizza il 3-1 con cui la Lube ha superato la Gioiella Prisma. Contro l’avversaria penultima in classifica, i biancorossi sono andati sotto 0-1, poi hanno massacrato i salentini con un secondo set addirittura da dieci muri (a volte non se ne fanno in una intera partita!) ma nel terzo e quarto set sono riusciti a spuntarla sempre e solo in volata. Un po’ perché Civitanova non è stata entusiasmante, vedi in particolare la prova di Loeppky, un po’ per merito dei rivali che hanno difeso e migliorato il loro punto debole, la ricezione. Taranto è parsa penultima solo per fame di punti e agonismo, non per qualità, evidentemente possiede delle caratteristiche scorbutiche per la Lube ricordando anche il ko 3-2 dell’andata. "Siamo in un periodo in cui le cose non ci riescono più come prima – ha ammesso il tecnico – un momento di flessione può capitare e in situazioni come queste bisogna saperci stare. Dobbiamo lavorare sodo ogni giorno per rialzare il livello di gioco".

Interessante anche l’analisi di Bottolo, Mvp del match grazie ad una prova da 20 punti e il 52% offensivo. "Una vittoria molto importante, arrivata dopo un primo set in cui Taranto ci ha messo in grossissime difficoltà. Siamo riusciti poi a sistemare le cose nella nostra metà campo, trovando grandi risposte nel fondamentale del muro. Probabilmente non giocavamo una partita tirata punto a punto in ogni set dalla Coppa Italia. Ci serviva". Se Taranto aveva bisogno di punti salvezza (Monza ultima a 13, salentini a 14 e Padova a 17), la Lube invece dovrebbe essersi garantita il 3° posto e più in generale il piazzamento dentro le prime quattro, fondamentale per avere il fattore campo nel primo turno playoff.

Al termine della regular season rimangono due turni, tre incontri per la Lube che giovedì recupera la gara di Padova e Balaso e soci, con 42 punti, ne vantano ben 6 di vantaggio sulla coppia Verona-Piacenza. Insomma missione compiuta al 99% dopo domenica sera.

A proposito di domenica e dell’orario serale, appare soluzione bocciata. È troppo scomodo per gli appassionati, tanto più quelli della Lube che giungono all’Eurosuole Forum da più parti delle Marche. Non a caso c’è stato il primato negativo di presenze al palazzetto per una gara di questo campionato con appena 1.748 presenze. In conclusione sì all’orario serale però solo al sabato o durante la settimana.