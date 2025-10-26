Lube, al via il braccio di ferro con Perugia

Dopo il semaforo verde tra lunedì e martedì, la SuperLega chiude la seconda giornata con un gran posticipo domenicale: Sir Susa Scai Perugia-Cucine Lube Civitanova. Alle 20.30 (diretta su Rai Play e in ritardo pure su Rai Sport) i biancorossi scendono in campo al PalaBarton Energy per il 73° capitolo di quella che da anni è la maggiore e più sana rivalità nella pallavolo contemporanea. Dunque big match subito per i ragazzi di coach Medei e mercoledì il bis perché all’Eurosuole Forum arrivano i campioni d’Italia di Trento… sfida umbra che magari arriva fin troppo presto, i valori dei rispettivi collettivi infatti non possono essere quelli definitivi avendo integrato da poco i reduci del Mondiale.

Chissà se si ripenserà all’ultima volta a Perugia, era lo scorso 24 aprile e Civitanova violò in gara5 il palazzetto 1-3 con 17 ace (7 del solo Bottolo che mandò in tilt Ishikawa) conquistando la finale scudetto. Dopo lo choc tricolore la Sir ha saputo rifarsi in Europa alzando la tanto attesa Champions League contro Zawiercie, così in estate a Perugia si è optato per cambiare poco. Non a caso martedì coach Lorenzetti (il tecnico fanese è al terzo anno sulla panchina) ha schierato lo stesso sestetto della passata stagione, mentre Medei ha messo in campo in assoluto il team più giovane di tutta la prima giornata e dovrebbe schierarlo identico, senza alcuna modifica. Entrambe hanno vinto 3-1 all’esordio, la Lube il derby con Grottazzolina e la Sir in rimonta a Monza.

Spettacolo garantito grazie alla presenza di tante stelle di questo sport a cominciare da cinque campioni del mondo come Bottolo, Balaso (farà 300 gare in regular season), Gargiulo, Giannelli e Russo. O i due MVP del debutto, da una parte Nikolov che lunedì ha aperto il campionato con il nuovo record di punti in Italia, 30, in pratica proseguendo quanto aveva fatto nelle Filippine; dall’altra Plotnytskyi che spesso ha fatto male alla Lube. A decidere il match infine potrebbero essere i tanti specialisti del servizio e le non poche riserve di lusso.

Le probabili formazioni

Sir Susa Scai Perugia: palleggiatore Giannelli; opposto Ben Tara; schiacciatori Plotnytskyi e Ishikawa; centrali Loser e Solè; libero Colaci. A disposizione Argilagos, Cvanciger, Semeniuk, Dzavoronok, Russo, Crosato, Gaggini. All. Lorenzetti.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo; centrali Gargiulo e D’heer; libero Balaso. A disposizione Orduna, Kukartsev, Poriya, Duflos-Rossi, Podrascanin, Tenorio, Bisotto. All. Medei.