Lube annuncia l'acquisto del giovane talento Noa Duflos-Rossi per la stagione 2025-2026

Il primo acquisto ufficiale della Lube per la stagione 2025-2026 è lo schiacciatore Noa Duflos-Rossi. Un altro giovane, anzi giovanissimo, a ribadire con i fatti la prosecuzione della nuova filosofia tecnica (ed economica) che ha subito prodotto risultati e ha ri-acceso l’entusiasmo degli appassionati. Il club ha annunciato il 17enne francese ieri, formalizzando con un contratto triennale quelle indiscrezioni che già da fine febbraio davano la schiacciatore in orbita biancorossa. Un innesto chiaramente di prospettiva ma potenzialmente un colpo importante perché Duflos-Rossi è ritenuto uno dei migliori prospetti in circolazione a livello europeo, tanto che con la Nazionale Under19 campione continentale l’anno scorso, è stato eletto Mvp del torneo e miglior schiacciatore. Non solo, Giani, commissario tecnico della Francia, lo ha anche inserito nella lista degli atleti convocati per la Volleyball Nations League. Da non sottovalutare infine il fatto che Duflos-Rossi pare sia stato cercato anche dai neocampioni d’Europa di Perugia, ma quando si parla di giovani talenti la Lube ormai arriva sempre prima.

Il direttore generale di Civitanova, Cormio, parla così del primo acquisto: "Possiamo definire l’arrivo di Noa, stella 17enne transalpina, un grande colpo di mercato del nostro club. Ho seguito a lungo questo ragazzo e mi è sembrato uno dei più pronti tra i giovani della sua età, capace di giocare titolare nella massima categoria francese. Quanto potrà fare in una lega superiore come la nostra, facendo riferimento ad altezze e velocità della palla, ce lo dirà il campo, ma è solo questione di tempo. Questo ragazzo ha i requisiti per diventare un fuoriclasse, ma ovviamente dovrà lavorare sodo, restare umile e mettersi al servizio della squadra per raggiungere il livello dei tanti connazionali che hanno scritto la storia della pallavolo". Il dg parla delle caratteristiche. "Se la cava molto bene in seconda linea ed è un bravo attaccante. Deve darsi da fare e migliorare in tutti i fondamentali, ma avrà vicino giovani campioni che hanno fatto questo percorso ottenendo risultati. Se si farà prendere per mano dal nostro staff potrà rivelarsi uno degli ingaggi più importanti degli ultimi anni tra gli emergenti. Non avendo ancora 18 anni, li compirà a metà settembre, Duflos-Rossi attraversa un’età complicata, ma anche ideale per apprendere. La nostra idea di crescere insieme ai nostri giocatori, cercando i migliori talenti italiani e internazionali, è una filosofia apprezzata anche dagli stessi atleti".