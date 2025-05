Lube: Balaso guida il brindisi finale prima della diaspora estiva

Con il rompete le righe seguente alla finale Scudetto, è cominciata la diaspora estiva dei giocatori della Lube. Prima che i tesserati del sodalizio biancorosso si disperdessero, capitan Balaso ha promosso un brindisi con i compagni dimostrando affetto e gratitudine. Fino a giovedì il libero si è allenato senza sosta nella sala pesi dell’Eurosuole Forum. Il vicecampione d’Italia non ha più la fasciatura alla mano destra e sta aumentando la mole di lavoro per tornare al 100% dopo aver stretto i denti ed essere rientrato in tempi record (19 giorni) dopo l’operazione. A giugno raggiungerà il gruppo della Nazionale con cui sono già al lavoro Mattia Boninfante e Giovanni Gargiulo. Il prossimo ad aggregarsi alla selezione italiana sarà invece Mattia Bottolo che dovrebbe essere a disposizione dal 22 maggio. "Il nostro è stato un percorso straordinario – ha detto Balaso – una bellissima tappa iniziale di un cammino che in futuro spero possa portarci ancora più lontano per inseguire obiettivi sempre più prestigiosi. Mi accodo a quanto è stato già detto su questa squadra. Senza assolutamente sminuire il legame con i compagni che mi hanno affiancato nelle passate stagioni, con cui ho vissuto annate straordinarie, questo è uno dei gruppi migliori per come mi sono trovato all’interno del campo e fuori dal palazzetto. Essere il capitano della Lube è già di per sé una grandissima esperienza e mi fa sentire fiero, ma – ha concluso – voglio ringraziare tutti per le emozioni vissute".

Oltre ai quattro convocati dal commissario tecnico De Giorgi nell’elenco allargato dell’Italia, la Lube avrà un altro poker di atleti, stranieri, impegnato dall’11 giugno e fino al 3 agosto nella infinita Volleyball Nations League. Pronti alla passerella internazionale il martello iraniano Poriya Hossein Khanzadeh, l’opposto della Turchia Adis Lagumdzija, lo schiacciatore bulgaro Alex Nikolov e il centrale transalpino Barthelemy Chinenyeze. Il laterale Eric Loeppky, invece, ha preferito rinunciare agli impegni estivi con il Canada e potrebbe rientrare nella selezione del suo Paese per il Mondiale. Anche l’opposto croato Petar Dirlic si unirà alla sua nazionale, che però non prenderà parte alla Volleyball Nations League. Da ieri sera infine ha preso il via a Lodz, in Polonia, la Final Four della Champions League 2025. A contendersela Perugia, i turchi dell’Halkbank ora in mano all’ex scaligero Stoytchev e le due polacche Zawiercie e Jastrzebski (allenato da quel Mendez che dovrebbe diventare nuovo coach di Trento). Domenica alle 15 la finale di consolazione e a seguire quella per alzare la coppa dalle grandi orecchie e aggiudicarsi i 500mila euro di montepremi.