Lube, Balaso protagonista in Vnl. "Ottimo il ritorno in azzurro. Ma guai ad abbassare la guardia»

Capitan Balaso è tornato a Civitanova, qualche giorno utile per smaltire il fuso orario con gli Stati Uniti e il lungo volo transoceanico e ora si gode mare e affetti. Il libero della Lube ha debuttato nella Volleyball Nations League 2025 nella seconda tappa, con l’Italia impegnata a Chicago. La "macchina" ha aiutato gli azzurri a piegare big come Polonia e Stati Uniti, più l’abbordabile Cina, mentre è maturato il ko 3-2 contro il Brasile. Per Balaso sono state le prime partite senza fasciatura alla mano.

Balaso, come è stato l’impatto con la Nazionale alla VNL?

"Tornare a vestire la maglia azzurra è sempre bello, come è stimolante il reinserimento estivo nel gruppo. Direi che lo abbiamo fatto tutti nel migliore dei modi, disputando una grande tappa. Peccato per l’unica sconfitta in una partita che avremmo potuto vincere, ma in questa fase un passo falso può spronarci a non abbassare la guardia e a migliorare in vista del futuro".

La mano fratturata in allenamento durante i playoff è ormai completamente guarita, vero?

"Per fortuna il dolore è un lontano ricordo! La mano va molto meglio, ho rimosso il tutore da quando ho iniziato ad allenarmi con il gruppo della Nazionale. Quindi sto in campo senza protezioni e nemmeno fasciature. Mi sono trovato bene. Le pallonate più violente si facevano sentire, ma non in maniera troppo impattante. La parentesi della mano ormai possiamo dichiararla chiusa".

Nel breve periodo quale è il suo programma?

"Abbiamo un po’ di riposo, poi l’appuntamento con il gruppo azzurro è per un collegiale di sei giorni che prenderà il via sabato a Cavalese. Sarà uno stage in preparazione alla terza tappa della VNL in Slovenia, a Lubiana. Nel mirino ci sono le Final Eight della competizione in Cina".

Ripensa mai al percorso sorprendente dell’anno passato con la Lube?

"Impossibile non tornare con la mente a quanto abbiamo fatto. Un cammino incredibile che mi ha dato tante emozioni e ci ha reso orgogliosi. In primo luogo la vittoria della Coppa Italia, ma tutto il percorso mi ha permesso di vivere una delle stagioni più intense dal mio arrivo alla Lube. Farlo da capitano è stato ancora più bello. L’augurio è che la prossima annata sia altrettanto positiva".

Stessa ossatura e stesse ambizioni, ma un nuovo modulo che dovrebbe alleggerirle i compiti in ricezione…

"Il modulo a tre schiacciatori non comporta chissà quali modifiche e per me non è del tutto una novità perché avevamo provato questo assetto anche con Zaytsev. Sicuramente ci sarà una maggiore copertura nella fase di ricezione. Possiamo parlare di valore aggiunto per la squadra".