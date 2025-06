Lube, Boninfante al top: "Anno ricco di emozioni"

Che stagione per Mattia Boninfante! Il 23 maggio dello scorso anno il palleggiatore figlio d’arte veniva acquistato dalla Lube (contratto triennale, a conferma della fiducia che si riponeva in lui nonostante l’esperienza in SuperLega praticamente nulla), a distanza di 13 mesi il classe 2004 ha vissuto il primo campionato da titolare, la conquista della Coppa Italia, la finale di Challenge Cup e poi quella Scudetto. Tutte novità, giganti. E adesso, con una maglia diversa, quella della Nazionale, pure e nientemeno che l’esordio in azzurro nella prima settimana della VNL. Un pieno di emozioni. "Per me questa è un’annata soddisfacente, ricca di step. Avere grande spazio nella massima serie mi ha gratificato molto, ma anche le emozioni viscerali che si provano quando si indossa la maglia azzurra e si rappresenta l’Italia sono davvero intense. Imparagonabili, speciali".

Come è stata l’accoglienza nel gruppo azzurro?

"Mi sono sentito subito a mio agio. Conoscevo già la maggior parte già dei ragazzi, non solo i compagni della Lube. Addirittura con qualcuno di loro mi sento da anni, quindi l’integrazione è stata facile e naturale. D’altronde nell’Italvolley ho incontrato solo persone gentili e simpatiche, con cui è bello lavorare e passare del tempo in palestra".

Ha visto che il dg Cormio l’ha elogiata per il carattere?

"Mi fa piacere! Sono stato chiamato in causa e ho dato il massimo cercando di fornire un buon contributo al gruppo. Siamo stati bravi come squadra in Quebec ad affrontare uniti i momenti duri. Ce ne sono stati, ma in gran parte li abbiamo superati vincendo tre gare su quattro. Il collettivo ha alti margini di crescita. l’Italia al completo è una delle squadre più forti al mondo".

Avete affrontato Noa Duflos-Rossi e Pablo Kukartsev, entrambi suoi nuovi compagni alla Lube, è riuscito a scambiarci due parole?

"Mi hanno fatto un’ottima impressione anche caratterialmente. Ci siamo presentati perché non ci conoscevamo e devo dire che l’impatto è stato subito positivo con entrambi. Noa ha giocato un po’ il secondo e il terzo set per la Francia e ci ha subito fatto vedere le sue qualità, un talento raro per uno schiacciatore così giovane. Nella sfida con l’Argentina abbiamo sofferto gli attacchi di Pablo, bravo a farci sudare e a mettere in discussione l’inerzia del match confermandosi un grande giocatore di esperienza che può darci tanto".