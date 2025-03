Lube, bottino pieno all’Eurosuole. Sempre tre punti nelle gare in casa, giù il cappello per il team di Medei

La regular season della Lube è finita con una simpatica foto di squadra con il cappello in testa. A quanto pare la posa è figlia dell’interesse di parecchi giocatori verso i manga, comunque a noi verrebbe più da esclamare "giù il cappello per il gruppo di Medei". Già certa di terminare in terza posizione, piazzamento insperato all’inizio della SuperLega considerando la rosa ringiovanita, Civitanova ha saputo fare 46 punti, 6 in più rispetto all’anno scorso. Inoltre non saliva sul podio dal 2022, quando fu seconda e poi vinse il tricolore. A ciò si è aggiunto il primato societario concretizzatosi grazie al 3-0 ottenuto contro la Yuasa. La Lube aveva già vinto ogni incontro interno nella stagione 2016-17 e prima ancora in quella 2013-14 quando ancora giocava a Macerata, ma stavolta ha saputo fare di più, chiudendo la fase regolare con soli successi da tre punti in casa e senza concedere proprio nulla ai rivali. Per carità si tratta di un primato un po’ effimero, non parliamo di un trofeo, però è giusto ricordare che questo tipo di impresa finora era riuscita solo a Perugia due stagioni fa (crollata poi nei playoff). E l’imbattibilità interna dei biancorossi è anche più ampia perché comprende ogni match stagionale, quindi le coppe. È evidente che la Lube all’Eurosuole Forum ha trovato e trova riferimenti, sicurezze e si giova della spinta di un pubblico tornato ad avere entusiasmo ed energia come la squadra stessa. L’aspetto dell’entusiasmo dei giocatori, unito al loro essere gruppo, ha avuto l’ennesima riprova proprio nel derby con Grottazzolina. Nel secondo set infatti Balaso e compagni sono andati pesantemente sotto e allora Medei ha cambiato interpreti: fuori Loeppky, Bottolo e Tenorio, dentro Nikolov, Poriya e Podrascanin. Questi ultimi due hanno dato vita alla rimonta, un maxi break che, specie sulle schiacciate di Poriya sui cambi palla, ha infiammato i 3.500 spettatori ed è stato accompagnato da scene di esultanza dei compagni in panchina come fossero in finale. Tra l’altro con il 3-0 la Lube ha mantenuto una peculiarità negli incroci con società della regione, ossia non aver mai perso un set (in passato 2 sfide con Loreto e 4 con Falconara). Questo feeling perfetto con il palas può rappresentare un buon vantaggio in previsione dei quarti playoff che iniziano domenica. Civitanova come avversaria avrà l’Allianz Milano che ha concluso in sesta posizione con 36 punti e pertanto avrà in casa l’eventuale "bella". Qualcuno obietterà che anche l’anno scorso i biancorossi hanno avuto gara5 in casa e poi hanno perso con Monza, ma stavolta la Lube ha già alzato un trofeo e ha battuto i meneghini nei due confronti stagionali fatti all’Eurosuole Forum, in campionato e Coppa Italia.