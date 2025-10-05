Lube, buon test contro la Yuasa. I biancorossi come un diesel. Imballati all’inizio, poi brillanti

Lube 3 Yuasa 1

LUBE : D’heer 10, Loeppky 15, Boninfante 4, Poriya 15, Duflos-Rossi 12, Tenorio 4, Bisotto (L), Kukartsev 10, Orduna 2, Podrascanin 1. N.E. Gargiulo, Tonkonoh, Hetman, Penna. All. Medei. YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Magalini 6, Falaschi, Stankovic 6, Pellacani 8, Petkovic 7, Koprivica 5, Marchisio (L), Vecchi, Cubito 1, Marchiani, Moretti 1. N.E. Fedrizzi, Polita. All. Ortenzi. Arbitri: Brunelli e Luciani. Parziali: 20-25 (21’), 25-21 (23’), 25-17 (18’), 25-11 (15’).

Note: spettatori 700 circa; Lube battute sbagliate 24, ace 8, muri 12, ricezione 74% (perfetta 25%), attacco 63%; Yuasa bs 10, ace 3, muri 5, 49% (16%), 43%.

Incompleta ma meno a ranghi ridotti, la Lube riscatta la sconfitta di mercoledì, superando la Yuasa Battery col medesimo risultato di 3-1. Nell’ultima uscita casalinga prima della SuperLega, vice campioni d’Italia senza Balaso e Bottolo artefici del trionfo iridato dell’Italia (mentre Gargiulo è stato presentato al palas ed ha ricevuto la meritata ovazione) ed entrambe senza i bulgari (più Golzadeh per i fermani). Civitanova è parsa imballata nel primo set, poi è stata brillante e convincente tanto da finire con ottime percentuali. Da segnalare Kukartsev all’80%, Loeppky al 79% e i 4 muri del 18enne Duflos-Rossi. Sabato alle 20.30 penultimo test nella Jesi Volley Cup, appuntamento alle 20.30 contro l’Allianz Milano.

Primo set. Rispetto al PalaSavelli, coach Medei ritrova Poriya e l’iraniano è in sestetto assieme al nuovo centrale D’Heer. Partono dalla panchina sia Kukartsev che Podrascanin. Applausi per due amati ex come Stankovic e Marchisio. I fermani iniziano meglio, funzionano a muro e volano 1-6. Trascinata da un ottimo Magalini la Yuasa resta avanti, i padroni di casa non trovano mai ritmo in battuta e Petkovic chiude 20-25.

Secondo set. Civitanova cambia marcia e allunga 11-7. Aumentano i muri e quello su Petkovic regala il 19-13. Cresce di colpi D’heer che pesca anche l’ace, per l’1-1 ci pensa Loeppky.

Terzo set. Medei giustamente fa ruotare i suoi, ora titolari Podrascanin e Kukartsev. Di là esce invece Petkovic per un leggero fastidio fisico e la Yuasa perderà tanto. Loeppky conferma la mano calda in battuta in questa pre-season e di ace fa 12-10. Con una meravigliosa l’alzata ad una mano, Boninfante dà spettacolo, Poriya di pipe sigla il 24-16 e l’errore di Magalini al servizio propizia il 2-1.

Quarto set. Come nelle altre amichevoli, è il parziale di Orduna. Anche Ortenzi mette alcune seconde linee e la Lube crea subito un solco profondo con la fuga 7-0. Il baby Duflos-Rossi fa vedere colpi interessanti e nel finale Medei s’inventa Boninfante martello... I titoli di coda sono di Kukartsev, ultimo punto di ace.