Lube Civitanova in trasferta a Perugia per Gara3: sfida decisiva in semifinale playoff

Dopo la domenica libera la Lube ieri ha svolto una doppia seduta di allenamento e oggi partirà per Perugia. Gara3 arriva "prima" rispetto alle precedenti due sfide, appuntamento domani alle 20.30. È vigilia importante e delicata perché Civitanova si ritrova sotto 2-0 in semifinale e in caso di sconfitta sarebbe estromessa dalla Sir che tornerebbe in finale. Essere spalle al muro nei playoff non è una novità, anzi Civitanova ha abituato a grandi rimonte, vedi nel 2022 la semifinale con Trento da 0-2, oppure contro Verona e Milano l’anno dopo (con l’Allianz era 2-1 e gara 4 in trasferta). Però non tutte le ciambelle riescono col buco, un anno fa ad esempio la rimonta contro Monza si fermò alla "bella" in casa e soprattutto domani servirà l’impresa delle imprese nella tana della squadra più forte d’Italia. Nonostante ciò in casa Lube non si respira rassegnazione e da sabato c’è tanta fiducia, quasi sorprendente. Tra chi ci crede capitan Fabio Balaso, costretto ad incitare i compagni da bordo campo dopo l’operazione alla mano destra.

Balaso, anzitutto come sta?

"Meglio, la mano si è sgonfiata parecchio".

Sabato l’abbiamo vista senza tutore…

"Sì, l’ho tolto dopo 12 giorni perché avevo una buona mobilità. Ora sto facendo sala pesi per lavorare sulla parte inferiore del corpo e per il mantenimento fisico".

C’è possibilità di rivederla nelle partitelle con i compagni subito dopo Pasqua?

"Non so ancora la data del rientro ma domani (oggi) tolgo i punti".

I suoi compagni sono fiduciosi per domani nonostante debbano affrontare i campioni d’Italia a casa loro: anche lei ci crede?

"Sì, anzi io ero tra quelli più sicuri che sabato avremmo pareggiato la serie".

È mancato poco in effetti, a mettervi ko solo i servizi di Plotnytskyi?

"Sì condivido. D’altronde la battuta è l’arma migliore di Perugia ed è dura tenere contro quei servizi. Il problema è che sono entrati nei momenti cruciali".

Sabato proteste per i turni al servizio di Giannelli che talvolta impiegava più degli 8 secondi del regolamento…

"A fine gara ho parlato con Simone perché qualche volta ha sforato il tempo a disposizione, anche lui ne era consapevole ma se l’arbitro non fischia".

Al termine dell’incontro l’abbiamo vista parlare con Bisotto…

"Mi sta sostituendo molto bene, sono contento per come si sta comportando. Ripensava agli ace di Plotnytskyi su di lui nel tie-break ma c’era poco da fare e poteva capitare anche a me".

Domani gara3, da sfavoriti ma anche con la consapevolezza che la stagione rimarrà comunque positiva?

"Loro sono più forti ma nulla è scontato nella pallavolo, dobbiamo giocare come sabato per non avere alcun tipo di rimpianto. Sicuramente ci avrei messo la firma in estate ad un’annata di questo tipo vincendo anche la Coppa Italia".