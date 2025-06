Lube Civitanova: mercato mirato con l'arrivo del giovane Duflos-Rossi

Il primo acquisto è stato fatto, ne restano altri due. Il giorno dopo aver ufficializzato il secondo addio, quello di Lagumdzija successivo ai saluti di Dirlic, la Lube ha annunciato il 17enne Duflos-Rossi. Adesso - teoricamente perché il mercato può sempre stupire vedi Podrascanin al posto di Larizza un anno fa - il club di Civitanova dovrebbe comunicare un’altra rimanente uscita, quella di Chinenyeze. Poi gli ultimi due volti nuovi. Insomma un mercato con poche operazioni, mirate e all’insegna della continuità dopo la rivoluzione della scorsa estate che ha portato otto acquisti ringiovanendo la rosa. Una rifondazione, un nuovo ciclo che ha dato subito buonissimi risultati, anzi diciamo pure prima del previsto. Se in mezzo D’Heer è stato bloccato da tempo e ha vinto il ballottaggio con altri centrali (piaceva anche Plak), la curiosità è soprattutto sul nome del nuovo opposto. L’unico opposto di ruolo che Medei avrà in rosa visto che la Lube 2025-2026 verrà schierata con tre schiacciatori, presumibilmente con Nikolov falso opposto. Sull’identità del nuovo biancorosso c’è totale riserbo, non trapela assolutamente nulla al momento anche se dovrebbe trattarsi di un atleta pronto, fra i 25 e i 28 anni, e probabilmente reduce da campionati esteri.

Il primo colpo annunciato dalla Lube ha coinciso o ha appena anticipato una serie di importanti movimenti nel volley mercato. I neo-campioni d’Europa di Perugia hanno presentato Dzavoronok, schiacciatore da anni in Italia e che lo scorso dicembre ha interrotto l’esperienza a Verona a causa della rottura dei legamenti crociati ed anche del menisco. Il ceco potrebbe aver bisogno di tempo prima di tornare il brillante giocatore che è stato, ma per la Sir è un lusso e gli umbri possono senz’altro aspettarlo avendo nel reparto pedine come Ishikawa, Plotnytskyi e Semeniuk. Proprio Verona ha ingaggiato l’interessante opposto Gironi che nell’ultimo campionato ha militato a Taranto, dovrebbe fungere da vice Darlan. Dai salentini retrocessi in A2 se ne va anche Lanza, lo schiacciatore è un nuovo giocatore di Cisterna. Lascia i pontini invece il libero Pace che andrà a sostituire Scanferla a Piacenza. Infine dopo Stankovic un altro ex Lube finisce a Grottazzolina, parliamo del palleggiatore Falaschi. Sarà lui a guidare i fermani alla seconda partecipazione in SuperLega.